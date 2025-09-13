SUV elétrico Nissan Ariya começa a rodar no Brasil, mas não está à venda

A iniciativa é parte de um projeto da montadora para avaliar, em condições reais, tecnologias que já estão em uso em outros mercados

O SUV 100% elétrico Nissan Ariya começou a circular pelas ruas do Brasil, mas já antecipo: não adianta correr para a concessionária. Pelo menos por enquanto, o modelo não será vendido por aqui. A iniciativa é parte de um projeto da montadora para avaliar, em condições reais, tecnologias que já estão em uso em outros mercados.

Por que o Ariya não está à venda?

Nada de laboratório fechado ou protótipo escondido. A Nissan vai colocar uma frota inteira do Ariya em circulação em diferentes Estados, e esses SUVs vão rodar no dia a dia, seja nas mãos de concessionários, funcionários ou em ações especiais da marca. A ideia é simples: coletar o máximo de dados possível para entender como cada versão do SUV elétrico se comporta no trânsito e no clima brasileiro.

A frota do Nissan Ariya será usada no dia a dia para avaliar tecnologias em condições reais, mas o modelo ainda não tem previsão de venda. Crédito: Divulgação Nissan

Serão quatro configurações disponíveis nesse teste: Engage (tração dianteira), Engage e-4ORCE (tração integral), Engage+ e-4ORCE (tração integral) e Platinum e-4ORCE, a versão mais completa, também com tração integral. Todos chegaram zero quilômetro, direto para essa missão.

Com o projeto, a Nissan espera colher informações valiosas para desenhar seus próximos passos em mobilidade elétrica, segurança e tecnologias de bordo no Brasil. Mas, até segunda ordem, fica a expectativa: se você topar com um Ariya pelas ruas, vai ter que se contentar em apenas o observar. O SUV elétrico está aqui de passagem, sem data para chegar às lojas.