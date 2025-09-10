Brasil registra mais de 126 mil emplacamentos de veículos eletrificados em 2025

Brasil registra mais de 126 mil emplacamentos de veículos eletrificados em 2025Eletrificados crescem três vezes mais rápido que mercado convencional, aponta associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE)
Mais de126 mil veículos eletrificados foram vendidos no Brasil de janeiro a agosto deste ano, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A entidade projeta que até o fim do ano os emplacamentos devem superar 200 mil unidades.
Em agosto, foram vendidos 20.222 carros elétricos ou híbridos no País, o que garantiu ao segmento 9,4% de participação no mercado automotivo geral. Na comparação com julho deste ano (19.016), as vendas aumentaram 6%. Sobre agosto de 2024 (14.667), o crescimento foi ainda mais expressivo: 38%.
Um dos destaques de agosto foram os 2.245 híbridos flex emplacados, com aumento expressivo de 118% sobre julho (1.026). Liderados pelo estado de São Paulo, esse foi o melhor desempenho de vendas dos veículos com essa tecnologia desde o início do ano.
Os carros 100% elétricos também registraram novo recorde de vendas, puxados pelo Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Em agosto, foram 7.624 unidades em todo o país, com crescimento de 9%, sobre julho (7.010).
O ano de 2025 tem sido marcado pelos investimentos significativos das montadoras chinesas de eletrificados, com destaque para a inauguração de duas novas fábricas no Brasil: BYD, em Camaçari (BA), e GWM, em Iracemápolis (SP). Além disso, novas marcas passaram a operar no País, ampliando a oferta de modelos eletrificados.
Vendas de veículos leves eletrificados por regiões brasileiras em agosto 2025
1º - Sudeste: 9.430 (46,6%)
2º - Sul: 3.551 (17,6%)
3º - Nordeste: 3.302 (16,3%)
4º - Centro-Oeste: 3.079 (15,2%)
5º - Norte: 860 (4,3%)
Os cinco estados que mais venderam veículos eletrificados leves em agosto de 2025
1º - São Paulo: 6.487 (32,1%)
2º - Distrito Federal: 2.010 (9,9%)
3º - Santa Catarina: 1.243 (6,1%)
4º - Rio de Janeiro: 1.234 (6,1%)
5º - Minas Gerais: 1.204 (6%)
Os 5 municípios que mais venderam veículos eletrificados leves em agosto de 2025
1º - São Paulo: 2.747
2º - Brasília: 2.010
3º - Rio de Janeiro: 670
4º - Belo Horizonte: 634
5º - Curitiba: 525