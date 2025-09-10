Brasil registra mais de 126 mil emplacamentos de veículos eletrificados em 2025

Em agosto, foram vendidos 20.222 carros elétricos ou híbridos no País, o que garantiu ao segmento 9,4% de participação no mercado automotivo geral. Na comparação com julho deste ano (19.016), as vendas aumentaram 6%. Sobre agosto de 2024 (14.667), o crescimento foi ainda mais expressivo: 38%.

Mais de126 mil veículos eletrificados foram vendidos no Brasil de janeiro a agosto deste ano, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A entidade projeta que até o fim do ano os emplacamentos devem superar 200 mil unidades.

Um dos destaques de agosto foram os 2.245 híbridos flex emplacados, com aumento expressivo de 118% sobre julho (1.026). Liderados pelo estado de São Paulo, esse foi o melhor desempenho de vendas dos veículos com essa tecnologia desde o início do ano.

Os carros 100% elétricos também registraram novo recorde de vendas, puxados pelo Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Em agosto, foram 7.624 unidades em todo o país, com crescimento de 9%, sobre julho (7.010).

O ano de 2025 tem sido marcado pelos investimentos significativos das montadoras chinesas de eletrificados, com destaque para a inauguração de duas novas fábricas no Brasil: BYD, em Camaçari (BA), e GWM, em Iracemápolis (SP). Além disso, novas marcas passaram a operar no País, ampliando a oferta de modelos eletrificados.

Vendas de veículos leves eletrificados por regiões brasileiras em agosto 2025

1º - Sudeste: 9.430 (46,6%)

2º - Sul: 3.551 (17,6%)

3º - Nordeste: 3.302 (16,3%)

4º - Centro-Oeste: 3.079 (15,2%)

5º - Norte: 860 (4,3%)

