Picape elétrica Ford F-150 bate recorde no circuito de Nürburgring

O carro tornou-se o mais rápido no lendário circuito alemão, com o tempo de 6 minutos e 43,482 segundos

Equipada com três motores elétricos e um conjunto de baterias de 50 kWh com sistema de arrefecimento líquido, a F-150 desenvolve uma potência de mais de 1.600 cv . Tem também freios de carbono-cerâmica e carroceria leve com elementos de fibra de carbono e magnésio.

A picape elétrica Ford F-150 Lightning SuperTruck bateu recorde no circuito de Nürburgring, na Alemanha, ao completar uma volta em 6 minutos e 43,482 segundos. Trata-se do menor tempo já registrado por uma picape e o quinto mais rápido de um protótipo na história do circuito alemão.

Em Nürburgring, a picape foi pilotada pelo experiente Romain Dumas, usando pneus slip e um conjunto aerodinâmico especial, que gera 2.700 kg de força descendente a 241 km/h.

Além do melhor resultado já obtido na categoria, a SuperTruck superou também o recente recorde da Ford SuperVan, que tornou-se a van mais rápida do circuito e a sétima melhor no ranking geral de protótipos, com o tempo de 6 minutos e 48,2 segundos.

“O que acontece com a picape no circuito de Nürburgring é brutal, por isso ele é chamado de ‘Inferno Verde’. Com 21 quilômetros e 73 curvas, ele destrói qualquer coisa que não seja à prova de balas. Quando os nossos sistemas sobrevivem a essa punição, eles estão prontos para o que quer que venha pela frente”, comentou Mark Rushbrook, diretor global da Ford Racing.