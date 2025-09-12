Quilômetro rodado do EX30 é 73,6% mais barato do que carros a combustão, diz Volvo

Quilômetro rodado do EX30 é 73,6% mais barato do que carros a combustão, diz VolvoMontadora comparou custo do abastecimento com gasolina e o gasto com energia residencial
A Volvo divulgou que o SUV EX30 economiza até 74,6% por quilômetro rodado, se comparado aos carros com motor a combustão. A montadora diz ter feito o cálculo com base nos indicadores de mercado, inflação oficial e consumo médio do veículo líder de vendas no Brasil movido a gasolina.
Considerando o tanque de 55 litros do modelo a combustão mais emplacado no País em 2025, seria necessário R$ 339 para completar o volume máximo de gasolina. Em contrapartida, para carregar totalmente a bateria do EX30, o elétrico premium mais vendido do País, a despesa seria de R$ 55,20, conforme a Volvo.
O cálculo considera o valor médio de 80 centavos por kWh e o custo médio do litro da gasolina em território nacional, de R$ 6,17. De acordo com a montadora, se o carro a combustão rodar 10km/l, chegaria a uma autonomia de 550 quilômetros, com custo médio de R$ 0,617 por quilômetro. O EX30, por sua vez, tem autonomia aferida oficialmente pelo Inmetro de 338 km, que representa R$ 0,163 para cada quilômetro rodado.
Valores de carregamento de todos os modelos Volvo:
EX30 Core (51 kWh) - R$ 40,80; custo por quilômetro rodado R$ 0,163 - 73,6% de economia;
EX30 Core Extended Range (69 kWh) - R$ 55,20; custo por quilômetro rodado R$ 0,163 - 73,6% de economia;
EX30 Plus (69 kWh) - R$ 55,20; custo por quilômetro rodado R$ 0,163 - 73,6% de economia;
EX30 Ultra (69 kWh) - R$ 55,20; custo por quilômetro rodado R$ 0,163 - 73,6% de economia;
EX30 CrossCountry (69 kWh) - R$ 55,20; custo por quilômetro rodado R$ 0,168 - 72,7% de economia;
EX40 Plus (70 kWh) - R$ 56,00; custo por quilômetro rodado R$ 0,154 - 75% de economia;
EX40 Ultra (82 kWh) - R$ 65,60; custo por quilômetro rodado R$ 0,167 - 76,1% de economia;
EC40 Plus (70 kWh) - R$ 56,00; custo por quilômetro rodado R$ 0,145 - 79,2% de economia;
EC40 Ultra (82 kWh) - R$ 65,60; custo por quilômetro rodado R$ 0,162 - 76,8% de economia;
EX90 Twin Motor Performance Ultra (111 kWh) - R$ 88,80; custo por quilômetro rodado R$ 0,193 - 68,7% de economia.
Valores para carros a combustão, considerando um tanque de 55 litros e consumo médio de 10km/l:
Gasolina - R$ R$ 339,35; custo por quilômetro rodado R$ 0,617 - cerca de 3,2x mais caro que um modelo Volvo totalmente elétrico.