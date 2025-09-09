Citroën C3 ganha nova versão topo de linha e parte de R$ 74,9 mil

Citroën C3 ganha nova versão topo de linha e parte de R$ 74,9 milCom cinco versões, o Citroën C3 2026 chega com mudanças no interior, mais recursos tecnológicos e mantém maior porta-malas da categoria
A linha 2026 do Citroën C3 ganhou uma nova versão: a XTR, que se posiciona como topo de gama do motor 1.0 Firefly. O hatch passa a contar com cinco versões, com preços que variam de R$ 74,9 mil a R$ 103,9 mil.
Confira preços e versões
Citroën C3 Live – R$ 74.990
Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990
Citroën C3 Feel – R$ 85.990
Citroën C3 XTR – R$ 88.990
Citroën C3 YOU! – R$ 103.990
De acordo com a francesa, o Citroën C3 2026 tem o maior porta-malas do segmento, com 315 litros, além de maior espaço interno. O interior do carro vem renovado com revestimentos nos bancos, apoio de braço do motorista, painel e cabine escurecida.
A central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25" – a maior entre os concorrentes diretos – passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante e conta com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A partir da versão Feel, os comandos de vidros elétricos, localizados entre os bancos dianteiros, ficam também posicionados na porta do motorista.
Confira a lista de itens da nova gama Citroën C3 2026
Citroën C3 Live
Motor Firefly 1.0
Ar- condicionado
Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
Aviso de portas e porta-malas abertos
Banco traseiro rebatível
Chave canivete
Computador de bordo
ESS - Emergency Stop Signal
GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos
iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro
Luz no porta-luvas
Painel bitom na cor Cinza Steel
Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria
Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro
Rodas de 15” e pneus 195/65
Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados
Travamento automático das portas com veículo em movimento
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 Live Pack
Todos os itens da versão Live mais:
1 Porta USB tipo A
Banco do motorista com ajuste de altura
Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 Feel
Todos os itens da versão Live Pack mais:
1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel
2 portas USB tipo C para 2ª fileira
Alarme
Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
Câmera traseira
DLR com LED
Duplo Chevron dianteiro cromado
Maçanetas externas na cor da carroceira
Painel com tecido e costura azul
Retrovisores laterais com ajuste elétrico
Rodas em liga leve 15" pintadas em Cinza Antra
Saída de ar em preto brilhante
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 XTR
Todos os itens da versão Feel mais:
Adesivo "XTR" no capô
Adesivo Light Green na coluna C
Ar-condicionado automático e digital
Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível
Duplo Chevron dianteiro escurecido
Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
Faróis de neblina
Interior escurecido
Maçanetas internas cromadas
Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
Painel de instrumentos digital 7"
Pedaleira com acabamento cromado
Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)
Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green
Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green
Rodas em liga leve 15" escurecidas
Soleira de porta
Volante com revestimento premium com costura Light Green
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto
Citroën C3 YOU!
Todos os itens da versão Feel mais:
Motor Turbo 200 de até 130 cv
Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
Adesivo Emerald Blue na coluna C
Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas
Ar- condicionado automático e digital
Bancos com revestimento premium com costura azul
Controlador e limitador de velocidade
Emblema YOU!
Faróis de neblina
Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue
Painel com revestimento premium soft touch e costura azul
Painel de instrumentos digital 7"
Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65
Soleira de porta cromada
Tapetes com emblema YOU!
Volante com revestimento premium com costura azul
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com opcional com teto em preto.