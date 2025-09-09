Citroën C3 ganha nova versão topo de linha e parte de R$ 74,9 mil

Linha 2026 do Citroën C3 2026 ganha nova versão topo de gama do motor 1.0 Firefly / Crédito: Divulgação/ Citroën

A linha 2026 do Citroën C3 ganhou uma nova versão: a XTR, que se posiciona como topo de gama do motor 1.0 Firefly. O hatch passa a contar com cinco versões, com preços que variam de R$ 74,9 mil a R$ 103,9 mil. Confira preços e versões Citroën C3 Live – R$ 74.990

Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990 Citroën C3 Feel – R$ 85.990 Citroën C3 XTR – R$ 88.990 Citroën C3 YOU! – R$ 103.990

De acordo com a francesa, o Citroën C3 2026 tem o maior porta-malas do segmento, com 315 litros, além de maior espaço interno. O interior do carro vem renovado com revestimentos nos bancos, apoio de braço do motorista, painel e cabine escurecida. A central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25" – a maior entre os concorrentes diretos – passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante e conta com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. A partir da versão Feel, os comandos de vidros elétricos, localizados entre os bancos dianteiros, ficam também posicionados na porta do motorista. Confira a lista de itens da nova gama Citroën C3 2026 Citroën C3 Live Motor Firefly 1.0

Ar- condicionado

Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

Aviso de portas e porta-malas abertos

Banco traseiro rebatível

Chave canivete

Computador de bordo

ESS - Emergency Stop Signal

GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)

Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos

iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro

Luz no porta-luvas

Painel bitom na cor Cinza Steel

Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria

Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro

Rodas de 15” e pneus 195/65

Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados

Travamento automático das portas com veículo em movimento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito



Citroën C3 Live Pack Todos os itens da versão Live mais: 1 Porta USB tipo A

Banco do motorista com ajuste de altura

Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 Feel Todos os itens da versão Live Pack mais: