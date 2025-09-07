Audi inicia pré-venda do novo RS Q8 no Brasil por R$ 1,2 milhão

Utilitário esportivo de alto luxo está disponível na pré-venda com previsão de chegada no último trimestre deste ano

O modelo é equipado com motorização 4.0 biturbo V8 de 640 cavalos a 6.000 rpm e 850 Nm de torque entre 2.300 e 4.500 rpm. O veículo oferece eixo traseiro dinâmico, diferencial esportivo quattro e suspensão pneumática com ajuste esportivo, além de transmissão é Tiptronic de oito velocidades.

A Audi iniciou a pré-venda do novo RS Q8 Performance no Brasil, linha renovada da versão esportiva do utilitário de alto luxo da marca. O preço exclusivo para as primeiras 30 unidades é R$ 1.295.990,00 . O modelo chega na versão única Performance, conta com freios de cerâmica de série, rodas com aros de 23 polegadas e uma extensa lista de equipamentos.

De acordo com a montadora, o conjunto mecânico permite ao utilitário esportivo de alto luxo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos, além de atingir a velocidade máxima de 280 km/h (limitada eletronicamente), ou até 305 km/h (opcionalmente). Trata-se do motor à combustão mais potente já fabricado na história da Audi Sport, conforme divulgou a marca.

A partir de agora, o modelo passa a contar com freios em cerâmica de série. Além disso, o carro conta com diferentes modos de condução que oferecem desde uma dinâmica de dirigibilidade mais esportiva até uma condução mais confortável e com foco na eficiência de consumo de combustível.

Externamente, as dimensões do modelo são 5.022 mm (comprimento), 1.699 mm (altura), 2.998 mm (entre eixos), 2.190 mm (largura). A capacidade do porta-malas é de 604 litros, e a capacidade do tanque de combustível é de 85 litros. O peso total é de 2.515 quilos.

As opções de cores disponíveis são Branco Carrara (sólida); Azul Ascari, Azul Waitomo, Branco Geleira, Bege Gold Sakhir, Prata Satélite, Preto Mito, Vermelho Chili (metálicas); e Cinza Daytona (perolizada). Há ainda a opção de pintura Audi Exclusive nas cores sólida, metálica, perolizada ou cristalizada.