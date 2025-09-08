Mercedes anuncia volta da versão conversível do Classe G, SUV mais luxuoso da marca

Mercedes anuncia volta da versão conversível do Classe G, SUV mais luxuoso da marcaMotorizações e equipamentos ainda não estão disponíveis
A Mercedes-Benz confirmou a volta da versão conversível do Classe G, o SUV mais luxuoso da marca. Conhecida como "cabriolet", a versão será oferecida globalmente e pela primeira vez nos Estados Unidos. A data ainda não foi anunciada pela montadora.
Mais detalhes sobre a data de lançamento, motorizações, equipamentos de série ou preços sugeridos serão informados futuramente.
Lançado em 1979 como veículo para uso militar, o Classe G ganhou elementos de luxo e sofisticação ao longo do tempo.
Na versão elétrica, atualmente, o Classe G parte de R$ 918.345 e de R$ 1.019.145 no modelo a combustão, preços que deverão ser modificados após a chegada do novo modelo.