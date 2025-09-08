Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercedes anuncia volta da versão conversível do Classe G, SUV mais luxuoso da marca

Mercedes anuncia volta da versão conversível do Classe G, SUV mais luxuoso da marca

Motorizações e equipamentos ainda não estão disponíveis
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Mercedes-Benz confirmou a volta da versão conversível do Classe G, o SUV mais luxuoso da marca. Conhecida como "cabriolet", a versão será oferecida globalmente e pela primeira vez nos Estados Unidos. A data ainda não foi anunciada pela montadora.

Mais detalhes sobre a data de lançamento, motorizações, equipamentos de série ou preços sugeridos serão informados futuramente.

Lançado em 1979 como veículo para uso militar, o Classe G ganhou elementos de luxo e sofisticação ao longo do tempo. 

Na versão elétrica, atualmente, o Classe G parte de R$ 918.345 e de R$ 1.019.145 no modelo a combustão, preços que deverão ser modificados após a chegada do novo modelo. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar