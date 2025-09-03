Audi confirma chegada do Q5 ao Brasil no último trimestre de 2025

SUV oferece a nova geração do motor EA888 evo5 2.0 TFSI, com potência de 272 cv, 400 Nm de torque e tração quattro ultra

A Audi anunciou a chegada da nova geração do Audi Q5 ao Brasil para o último trimestre deste ano. Um dos modelos mais vendidos da marca no País, o SUV adotou um novo design, alinhado à linguagem visual global da fabricante, ganhou uma nova motorização e equipamentos inéditos de conforto, segurança e conveniência.

A nova geração do carro chegará no último trimestre deste ano à rede com mais de 40 concessionárias da marca em todo o Brasil, incluindo Fortaleza.

De acordo com a marca, a terceira geração do modelo está mais moderna e dinâmica, sendo o primeiro SUV da Audi adotar a nova Plataforma Premium a Combustão (PPC). A nova motorização conta com o evo5, 2.0 TFSI, com aumento da potência para 272 cavalos e 400 Nm de torque aliado ao sistema de tração quattro ultra.

Com a nova família Q5, a Audi inicia o próximo capítulo da história do SUV premium no segmento médio. Os modelos Audi Q5 e Audi Q5 Sportback também trazem os atributos de um SUV e de um Sportback para as ruas: espaço, versatilidade, praticidade para o dia a dia, tração quattro, além de um design progressivo e dinâmico.

A montadora afirma que uma linguagem de design aprimorada, tecnologia de ponta em motores a combustão e tecnologias de iluminação são destaques marcantes da nova geração.