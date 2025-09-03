Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Audi confirma chegada do Q5 ao Brasil no último trimestre de 2025

Audi confirma chegada do Q5 ao Brasil no último trimestre de 2025

SUV oferece a nova geração do motor EA888 evo5 2.0 TFSI, com potência de 272 cv, 400 Nm de torque e tração quattro ultra
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

A Audi anunciou a chegada da nova geração do Audi Q5 ao Brasil para o último trimestre deste ano. Um dos modelos mais vendidos da marca no País, o SUV adotou um novo design, alinhado à linguagem visual global da fabricante, ganhou uma nova motorização e equipamentos inéditos de conforto, segurança e conveniência.

A nova geração do carro chegará no último trimestre deste ano à rede com mais de 40 concessionárias da marca em todo o Brasil, incluindo Fortaleza.

De acordo com a marca, a terceira geração do modelo está mais moderna e dinâmica, sendo o primeiro SUV da Audi adotar a nova Plataforma Premium a Combustão (PPC). A nova motorização conta com o evo5, 2.0 TFSI, com aumento da potência para 272 cavalos e 400 Nm de torque aliado ao sistema de tração quattro ultra.

Com a nova família Q5, a Audi inicia o próximo capítulo da história do SUV premium no segmento médio. Os modelos Audi Q5 e Audi Q5 Sportback também trazem os atributos de um SUV e de um Sportback para as ruas: espaço, versatilidade, praticidade para o dia a dia, tração quattro, além de um design progressivo e dinâmico.

A montadora afirma que uma linguagem de design aprimorada, tecnologia de ponta em motores a combustão e tecnologias de iluminação são destaques marcantes da nova geração.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar