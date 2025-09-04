Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BYD alcança melhor resultado de 2025 em agosto com mais de 9,8 mil vendas

Marca assumiu a 6ª colocação no ranking de vendas de automóveis no Brasil
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Tipo Notícia

Com 9.815 veículos vendidos em agosto, a BYD obteve seu melhor resultado de 2025 até aqui. Considerando apenas automóveis, a chinesa emplacou 9.749 unidades, resultado que rendeu a sexta posição no ranking de vendas, com market share de 5,66%.

Nos últimos 13 meses (agosto/24 a agosto/25), a marca vendeu 105,3 mil carros, resultado que, segundo a montadora, consolida a BYD como a marca que mais cresce no Brasil entre as líderes de mercado: um aumento de 74% na comparação com o período anterior.

Carros mais emplacados pela BYD em agosto 

BYD Dolphin Mini (3.036);
BYD Song Plus (1.263);
BYD Song Pro (1.254);
BYD Dolphin (976);

A BYD acumulou conquistas importantes no ranking de vendas no varejo, em agosto, ao superar marcas como Toyota e Hyundai em duas regiões do país. A montadora ficou em 3º lugar no Nordeste, com 1.815 novas unidades e 9,7% de market share, e em 4º lugar no Sul, com 1.624 carros e 8,2% de participação no mercado.

A marca ocupou ainda a segunda posição em Maceió (AL) e o terceiro lugar em Rio Branco (AC), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (BH), Recife (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP).

