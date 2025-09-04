BYD alcança melhor resultado de 2025 em agosto com mais de 9,8 mil vendas

BYD alcança melhor resultado de 2025 em agosto com mais de 9,8 mil vendasMarca assumiu a 6ª colocação no ranking de vendas de automóveis no Brasil
Com 9.815 veículos vendidos em agosto, a BYD obteve seu melhor resultado de 2025 até aqui. Considerando apenas automóveis, a chinesa emplacou 9.749 unidades, resultado que rendeu a sexta posição no ranking de vendas, com market share de 5,66%.
Nos últimos 13 meses (agosto/24 a agosto/25), a marca vendeu 105,3 mil carros, resultado que, segundo a montadora, consolida a BYD como a marca que mais cresce no Brasil entre as líderes de mercado: um aumento de 74% na comparação com o período anterior.
Carros mais emplacados pela BYD em agosto
BYD Dolphin Mini (3.036);
BYD Song Plus (1.263);
BYD Song Pro (1.254);
BYD Dolphin (976);
A BYD acumulou conquistas importantes no ranking de vendas no varejo, em agosto, ao superar marcas como Toyota e Hyundai em duas regiões do país. A montadora ficou em 3º lugar no Nordeste, com 1.815 novas unidades e 9,7% de market share, e em 4º lugar no Sul, com 1.624 carros e 8,2% de participação no mercado.
A marca ocupou ainda a segunda posição em Maceió (AL) e o terceiro lugar em Rio Branco (AC), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (BH), Recife (PE), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP).