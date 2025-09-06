Citroën Basalt ganha nova versão e parte de R$ 93, 9 mil

Citroën Basalt ganha nova versão e parte de R$ 93, 9 milO SUV traz nova versão especial Dark Edition para aumentar competitivo no segmento de utilitários compactos
A nova linha 2026 do Citroën Basalt chega em quatro versões — Feel, Feel Turbo 200, Shine Turbo 200 e a inédita versão topo de linha Dark Edition Turbo 200. O SUV parte de R$ 93,9 mil na versão de entrada e chega a R$ 114,9 mil no modelo topo de gama.
Confira os preços:
Citroën Basalt Feel – R$ 93.990
Citroën Basalt Feel Turbo 200 – R$ 108.990
Citroën Basalt Shine Turbo 200 – R$ 113.990
Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 – R$ 114.990
Os valores são promocionais, com validade até o fim de setembro. De acordo com a montadora, o Basalt é SUV Coupé e SUV turbo automático com preço mais acessível do País.
A linha 2026 do Citroën Basalt traz ar-condicionado automático e digital, bancos e apoio de braço do motorista com revestimento e costura premium. O interior ganha costuras aparentes em cores contrastantes, peças em preto brilhante e combinações exclusivas de cores e materiais.
Os comandos dos vidros traseiros agora estão posicionados na porta do condutor e também nas portas dos passageiros. A central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25" passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante, cor que se estende à moldura das saídas de ar, deixando o visual frontal mais leve.
A versão Dark Edition Turbo 200 combina visual escurecido com um toque sofisticado e esportivo, oferecendo a exclusiva cor Cinza Sting Gray com teto em preto.
As novidades seguem com a versão Feel, que recebe novo acabamento interno e sensor de estacionamento traseiro. A Feel Turbo 200 adiciona ar-condicionado digital automático e, por fim, a Shine Turbo 200 tem o revestimento dos bancos aprimorado, teto escurecido e costuras amarelas no volante e coifa do câmbio.
Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Basalt 2026:
Citroën Basalt Feel
Motor 1.0 Firefly
1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
2 Portas USB tipo C para 2ª fileira
Airbags laterais
Alarme
Apliques inferiores de para-choque traseiros (skid plates) pretos
Ar-condicionado
Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
Banco do motorista com ajuste de altura
Banco do motorista com apoia braço
Bancos com revestimento de tecido
Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições
Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)
Câmera traseira
Capa do retrovisor em preto brilhante
Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
Comando interno de abertura da tampa de combustível
Detalhes na cor "Andre Red" na grade frontal e na coluna C
Direção com assistência elétrica
DRL com LED
Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
Luz de iluminação no porta-malas
Luz no porta-luvas
Luzes indicadoras de direção nos retrovisores
Maçanetas na cor da carroceria
Painel com revestimento de tecido
Painel de instrumentos digital TFT 7"
Porta-objetos no painel com pintura cromada
Retrovisores elétricos
Rodas de liga leve 16" pintadas de cinza
Sensor de estacionamento traseiro
Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Feel Turbo 200
Todos os itens da versão Feel mais:
Motor Turbo 200 de até 130 cv
Ar-condicionado automático e digital
Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
Logotipo T200
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Shine Turbo 200
Todos os itens da versão Feel Turbo mais:
Bancos com revestimento premium na cor cinza
Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais
Controlador e limitador de velocidade com comandos no volante
Detalhes na cor "Terre de Toscane" na grade frontal e na coluna C
Faróis de neblina
Interior escurecido
Painel com revestimento premium soft touch
Rodas de liga leve 16" diamantadas
Volante com revestimento premium e costura aparente amarela
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200
Todos os itens da versão Shine Turbo mais:
Aerofólio com detalhes na cor "Andre Red"
Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) escurecidos
Bancos com revestimento premium na cor preta
Detalhes na cor "Andre Red" na grade frontal e na coluna C
Duplo chevron escurecido
Logotipo Dark Edition nas laterais dianteiras
Painel com revestimento premium soft touch
Pedaleiras esportivas • Porta-objetos no painel com pintura escurecida
Protetor de soleiras dianteiras exclusiva "Dark Edition”
Rodas de liga leve 16" pintadas de preto
Tapetes de carpete exclusivos
Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto em preto e Cinza Grafito com teto em preto
