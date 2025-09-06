Citroën Basalt ganha nova versão e parte de R$ 93, 9 mil

Citroën Basalt 2026 traz novidades no interior e ganha nova versão / Crédito: Divulgação/Citroën

A nova linha 2026 do Citroën Basalt chega em quatro versões — Feel, Feel Turbo 200, Shine Turbo 200 e a inédita versão topo de linha Dark Edition Turbo 200. O SUV parte de R$ 93,9 mil na versão de entrada e chega a R$ 114,9 mil no modelo topo de gama. Confira os preços: Citroën Basalt Feel – R$ 93.990

Citroën Basalt Feel Turbo 200 – R$ 108.990

Citroën Basalt Shine Turbo 200 – R$ 113.990

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 – R$ 114.990

A versão Dark Edition Turbo 200 combina visual escurecido com um toque sofisticado e esportivo, oferecendo a exclusiva cor Cinza Sting Gray com teto em preto. As novidades seguem com a versão Feel, que recebe novo acabamento interno e sensor de estacionamento traseiro. A Feel Turbo 200 adiciona ar-condicionado digital automático e, por fim, a Shine Turbo 200 tem o revestimento dos bancos aprimorado, teto escurecido e costuras amarelas no volante e coifa do câmbio. Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Basalt 2026: Citroën Basalt Feel Motor 1.0 Firefly

1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel

2 Portas USB tipo C para 2ª fileira

Airbags laterais

Alarme

Apliques inferiores de para-choque traseiros (skid plates) pretos

Ar-condicionado

Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

Banco do motorista com ajuste de altura

Banco do motorista com apoia braço

Bancos com revestimento de tecido

Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável

Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições

Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)

Câmera traseira

Capa do retrovisor em preto brilhante

Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes

Comando interno de abertura da tampa de combustível

Detalhes na cor "Andre Red" na grade frontal e na coluna C

Direção com assistência elétrica

DRL com LED

Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro

GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)

iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus

Luz de iluminação no porta-malas

Luz no porta-luvas

Luzes indicadoras de direção nos retrovisores

Maçanetas na cor da carroceria

Painel com revestimento de tecido

Painel de instrumentos digital TFT 7"

Porta-objetos no painel com pintura cromada

Retrovisores elétricos

Rodas de liga leve 16" pintadas de cinza

Sensor de estacionamento traseiro

Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi



Citroën Basalt Feel Turbo 200 Todos os itens da versão Feel mais: Motor Turbo 200 de até 130 cv

Ar-condicionado automático e digital

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

Logotipo T200

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi

Citroën Basalt Shine Turbo 200 Todos os itens da versão Feel Turbo mais: