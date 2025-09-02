Salão do Automóvel 2025 supera marca de 10 mil ingressos vendidos em uma hora

Organização projeta receber mais de 700 mil visitantes ao longo dos oito dias de evento, em novembro

O evento vai ocorrer entre 22 e 30 de novembro, no Distrito Anhembi, na capital paulista, e projeta receber mais de 700 mil visitantes ao longo de nove dias de programação.

Após um hiato de sete anos, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo retorna neste ano em novembro. Na primeira hora de pré-venda dos ingressos, mais de 10 mil entradas foram vendidas, segundo a organização.

Pela primeira vez, o visitante deve escolher, no momento da compra, o dia em que deseja visitar o Salão. Os organizadores afirmam que a mudança tem como objetivo melhorar a experiência do público e trazer mais previsibilidade para a organização. .

“Esse novo formato de comercialização marca uma nova fase do Salão do Automóvel. Para o visitante, oferece mais praticidade e garante uma experiência ainda mais personalizada”, afirma Amanda Franza, gerente de marketing do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. “Pelo desempenho das primeiras horas de venda, acreditamos que este primeiro lote deve se esgotar nos próximos dias”, complementa.

A edição de 2025 promete ser a mais interativa de sua história, com mais de 300 modelos em exposição, test drives e diversas experiências distribuídas pelos cinco pavilhões. Já estão confirmadas as marcas BYD, Caoa, Caoa Chery, Citroën, Denza, Fiat, GAC, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Leapmotor, Lecar, Lexus, MG Motors, Mitsubishi, Omoda & Jaecoo, Peugeot, RAM, Renault, Suzuki Motos, Toyota e Vespa.

Acesso ao evento

O primeiro lote de ingressos segue disponível para venda exclusivamente no site com valor promocional de R$ 116 (inteira para dias de semana), R$ 145 (inteira para finais de semana), R$ 58 (meia entrada para dias de semana) e R$ 72,50 (meia entrada para finais de semana).