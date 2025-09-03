Com mais de 800 vendas em agosto, Volvo alcança melhor resultado em 2025 no Brasil

Com mais de 800 vendas em agosto, Volvo alcança melhor resultado em 2025 no BrasilLíder em sua categoria desde 2022, o XC60 é o grande destaque com 380 modelos emplacados em agosto
O mês de agosto foi o melhor de vendas para a Volvo no Brasil, até o momento, em 2025. Com 809 veículos emplacados no período de 31 dias, a montadora sueca fechou o mês com 18,2% de participação no mercado.
A performance do Volvo XC60, que é líder na categoria SUVs médios, chamou a atenção. Com 380 modelos emplacados, foi responsável por 46,9% das negociações da montadora em agosto.
Este foi o sétimo mês consecutivo que a Volvo superou a marca de 700 emplacamentos no Brasil. A marca também ultrapassou os seis mil carros emplacados, totalizando 6.014 veículos negociados, em 2025, 2,9% acima do mesmo período do ano passado.
LEIA MAIS | Ford Transit, a van mais vendida do mundo, completa 60 anos de existência
Mesmo com o destaque para o XC60, até o momento, 54,8% dos emplacamentos foram originados através das vendas de veículos totalmente elétricos. O EX30, modelo elétrico premium mais vendido no Brasil, puxa a fila com 2.434 carros emplacados, seguido pelo EX40 (424), EC40 (314) e o EX90, lançado recentemente superou a marca de cem emplacamentos, com 126 negociações.
O resultado de agosto superou o de julho em 10,7%, o que deixa Rodrigo Mantovani, diretor de vendas da Volvo Car Brasil, otimista para os últimos quatro meses de 2025. “Nosso objetivo é manter este ritmo até o fim de 2025, para encerrar um grande ano com performance robusta”, avalia.
Em 2024, a Volvo encerrou o ano com 8.682 veículos emplacados no Brasil, que representa uma estabilidade frente ao ano anterior, mantendo a marca de 17% de share de emplacamentos no segmento premium.
Leia mais
-
Ford Transit, a van mais vendida do mundo, completa 60 anos
-
Salão do Automóvel de São Paulo volta em novembro; veja quanto custam os ingressos
-
Audi confirma produção do novo Q3 na fábrica de São José dos Pinhais (PR) em 2026
-
Volvo lança XC70, o híbrido plug-in com maior autonomia 100% elétrica da marca