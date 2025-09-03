Com mais de 800 vendas em agosto, Volvo alcança melhor resultado em 2025 no Brasil

Líder em sua categoria desde 2022, o XC60 é o grande destaque com 380 modelos emplacados em agosto

A performance do Volvo XC60, que é líder na categoria SUVs médios, chamou a atenção. Com 380 modelos emplacados, foi responsável por 46,9% das negociações da montadora em agosto.

O mês de agosto foi o melhor de vendas para a Volvo no Brasil, até o momento, em 2025. Com 809 veículos emplacados no período de 31 dias, a montadora sueca fechou o mês com 18,2% de participação no mercado.

Este foi o sétimo mês consecutivo que a Volvo superou a marca de 700 emplacamentos no Brasil. A marca também ultrapassou os seis mil carros emplacados, totalizando 6.014 veículos negociados, em 2025, 2,9% acima do mesmo período do ano passado.

Mesmo com o destaque para o XC60, até o momento, 54,8% dos emplacamentos foram originados através das vendas de veículos totalmente elétricos. O EX30, modelo elétrico premium mais vendido no Brasil, puxa a fila com 2.434 carros emplacados, seguido pelo EX40 (424), EC40 (314) e o EX90, lançado recentemente superou a marca de cem emplacamentos, com 126 negociações.

O resultado de agosto superou o de julho em 10,7%, o que deixa Rodrigo Mantovani, diretor de vendas da Volvo Car Brasil, otimista para os últimos quatro meses de 2025. “Nosso objetivo é manter este ritmo até o fim de 2025, para encerrar um grande ano com performance robusta”, avalia.