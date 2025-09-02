Ford Transit, a van mais vendida do mundo, completa 60 anos

Ford Transit, a van mais vendida do mundo, completa 60 anosCriada na Europa em 1965, a Transit tornou-se referência no segmento ao longo de suas quatro gerações
A van Ford Transit, a mais vendida do mundo na categoria, completa 60 anos de existência. Com mais de 13 milhões de unidades produzidas, o modelo foi lançado em 1965 no Reino Unido e depois passou a ser montada também em outros países, como Bélgica, Turquia, Holanda e Austrália.
A marca robustez, economia e versatilidade como principais atributos da van, que acumula quatro gerações. Com várias opções de modelos para carga e passageiros, ela ficou conhecida por atender desde pequenos empreendedores até grandes frotas.
A primeira geração da Transit, equipada com motores V4 ou V6 a gasolina, ou diesel de quatro cilindros em linha, foi a que permaneceu mais tempo no mercado sem grandes alterações, até a primeira remodelação em 1977.
A segunda geração, lançada em 1986, trouxe o chamado design “one-box”, com para-brisa e capô inclinados praticamente no mesmo ângulo, e suspensão dianteira independente. A terceira geração, em 2000, seguia o design New Edge, também adotado em modelos como o Focus e o Ka, e tinha como principal inovação a oferta de tração dianteira ou traseira.
Com a quarta geração, lançada em 2013, a Transit tornou-se um produto global. Ela estreou na América do Norte em 2014, substituindo a linha E-Series, e logo assumiu a liderança do segmento, que mantém até hoje. Na Europa, também é a van mais vendida da última década.
América do Sul
Hoje a linha Transit é formada pelas versões minibus, furgão, chassi, vidrada e a elétrica E-Transit na América do Sul, totalizando 22 modelos e mais de 60 configurações, que podem ser implementadas por empresas parceiras modificadoras certificadas pela Ford.
A Nova Transit 2026, recém-lançada no Brasil, conta com a melhor classificação de segurança da categoria e vem ainda mais equipada. Entre os novos equipamentos, toda a linha traz retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, farol de neblina, piloto automático, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital e alarme perimetral.
Ela vem também com uma nova arquitetura elétrica que permite atualizações “over-the-air”, conectividade embarcada de fábrica e oferece o menor custo total de operação, com garantia de 24 meses sem limite de quilometragem nos modelos diesel e três anos ou 100.000 km para a elétrica E-Transit.