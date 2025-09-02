Ford Transit, a van mais vendida do mundo, completa 60 anos

Furgão Ford Transit linha 2026 / Crédito: Divulgação/Ford

A van Ford Transit, a mais vendida do mundo na categoria, completa 60 anos de existência. Com mais de 13 milhões de unidades produzidas, o modelo foi lançado em 1965 no Reino Unido e depois passou a ser montada também em outros países, como Bélgica, Turquia, Holanda e Austrália. A marca robustez, economia e versatilidade como principais atributos da van, que acumula quatro gerações. Com várias opções de modelos para carga e passageiros, ela ficou conhecida por atender desde pequenos empreendedores até grandes frotas.