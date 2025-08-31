Salão do Automóvel de São Paulo volta em novembro; veja quanto custam os ingressos

Salão do Automóvel de São Paulo volta em novembro; veja quanto custam os ingressosA lista das marcas confirmadas mostra a força da indústria automotiva orirental: BYD, Caoa, Caoa Chery, Citroën, Denza, Fiat, GAC, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Leapmotor, Lecar, Lexus, MG Motors, Mitsubishi, Omoda & Jaecoo, Peugeot, RAM, Renault, Suzuki Motos, Toyota e Vespa
A venda de ingressos para o 31º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo começa nesta segunda-feira, 1º de setembro. O evento será realizado de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi. Não acontecia desde 2018. Espera mais de 700 mil visitantes ao longo de seus nove dias.
A edição de 2025 promete ser a mais tecnológica e interativa de todas, com mais de 300 veículos em exposição, áreas de test drive e experiências diversas em cinco pavilhões. A lista das marcas confirmadas mostra a força da indústria automotiva orirental: BYD, Caoa, Caoa Chery, Citroën, Denza, Fiat, GAC, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Leapmotor, Lecar, Lexus, MG Motors, Mitsubishi, Omoda & Jaecoo, Peugeot, RAM, Renault, Suzuki Motos, Toyota e Vespa.
O público também verá modelos icônicos como Corvette Z06, Ford GT Carbon Series, Ford Mustang GT, Ford Mustang Shelby, McLaren Senna, Porsche 992.2 GT3 PTS e Ultima GTR, além de Ferrari e Lamborghini. Os clássicos Bugatti EB110 GT 1994 (único no Brasil), o Lamborghini Miura P400 S 1969, o Plymouth Superbird 1970 (acima), o Lamborghini Diablo 1991 e o Hofstetter Turbo 1986, estarão lá.
Quanto custa o ingresso no primeiro lote?
R$ 116 (inteira dias de semana)
R$ 145 (inteira finais de semana)
R$ 58 (meia semana)
R$ 72,50 (meia finais de semana)
Os ingressos estarão à venda apenas no site www.salaodoautomovel.com.br