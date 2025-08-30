Audi confirma produção do novo Q3 na fábrica de São José dos Pinhais (PR) em 2026

A Audi do Brasil anuncia a produção do novo Audi Q3 em sua fábrica em São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba, a partir de 2026. A unidade fabril está em período de reforma de suas instalações para a inclusão de novos equipamentos e adaptação de sua infraestrutura para receber o novo modelo.

A fábrica da Audi no Brasil produzirá os novos modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback utilizando um processo de produção que, segundo a montadora, permite ao mercado local oferecer produtos com o mesmo nível de refinamento e qualidade de construção de outras plantas globais.