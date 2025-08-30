Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Audi confirma produção do novo Q3 na fábrica de São José dos Pinhais (PR) em 2026

Planta paranaense produzirá os modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback com tração integral
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário
A Audi do Brasil anuncia a produção do novo Audi Q3 em sua fábrica em São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba, a partir de 2026. A unidade fabril está em período de reforma de suas instalações para a inclusão de novos equipamentos e adaptação de sua infraestrutura para receber o novo modelo.

A fábrica da Audi no Brasil produzirá os novos modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback utilizando um processo de produção que, segundo a montadora, permite ao mercado local oferecer produtos com o mesmo nível de refinamento e qualidade de construção de outras plantas globais.

A história da produção da Audi no Brasil começou em 1999 com a primeira geração do Audi A3, que foi produzida até 2006, quando a produção na fábrica foi interrompida. Em 2012, o governo brasileiro criou o Inovar-Auto, um programa de subsídios projetado para fomentar a inovação tecnológica e fortalecer a cadeia produtiva automotiva.

Como resultado, a Audi do Brasil decidiu retomar a fabricação de veículos no País, e a retomada ocorreu em 2015 com o Audi A3 Sedan. A partir de 2016, a unidade também começou a produzir o SUV Audi Q3. Desde 2022, a Audi produz dois modelos na fábrica do Paraná: o Audi Q3 e o Audi Q3 Sportback.

