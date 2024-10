Kardian cresce 46% nos emplacamentos de setembro

Há cerca de seis meses no mercado brasileiro, o Kardian, em setembro, registrou um aumento de 46% em emplacamentos, com 3.303 unidades, na comparação com o mês de agosto, quando teve 2.263 unidades emplacadas. O B-SUV da Renault representa 30% de participação no segmento.

Desde o lançamento, em 20 de março deste ano, o modelo soma 13.012 unidades emplacadas.

O Kardian é o primeiro veículo produzido no Brasil, mais especificamente, no Complexo Ayrton Senna, e traz a nova identidade visual de marca, a nova plataforma RGMP (Renault Group Modular Platform) e o novo motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm. De acordo com a francesa, é o maior torque entre os B-SUVs disponibilizados no Brasil.