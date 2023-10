Renault Kardian é SUV compacto com motor 1.0 turbo de 125 cv e chega em março

A produção começa no Paraná em janeiro de 2024 e as vendas em março. Os preços não foram revelados

Em lançamento mundial no Rio de Janeiro, a Renault apresentou nesta quarta-feira, 25, o Renault Kardian, um SUV compacto e urbano do segmento B. O modelo vai disputar mercado com Fiat Pulse e VW Nivus e terá, por exemplo, seis airbags e controle de cruzeiro adaptativo. A produção começa no Paraná em janeiro de 2024 e as vendas em março. Os preços não foram revelados.

A frente exibe a nova identidade da marca com o logo “Nouvel’R” e a nova assinatura luminosa. Tem aros de rodas de 17 polegadas, o console mais alto com alavanca de velocidades de tipo “e-shifter”, bem como as regulagens do sistema multi-sense que permitem customizar a condução e o ambiente interno. Também pode ser personalizado por meio de opções de oito ambientes luminosos.

O Kardian é equipado com seis airbags e 13 sistemas de assistência ao motorista (ADAS), incluindo o alerta de ponto cego e a câmera multivisão.



O modelo inaugura uma nova plataforma modular do Renault Group. A montadora diz que vai permitir desenvolver uma grande diversidade de modelos para vários mercados fora da Europa.