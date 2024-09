Fiat lança série especial Tributo 125

A Fiat celebra 125 anos com uma série especial, batizada de Tributo 125, com os modelos mais vendidos em 2024 no Brasil, o Argo, Pulse, Fastback, Strada e Toro.

Cada veículo traz detalhes com um pacote de conteúdos. A novidade combina materiais considerados premium e identidade visual que remete à história da marca.

As novidades começam pelas cores, que tem o branco e o cinza como destaques da série,

combinadas ao teto preto para todos os modelos. Outras tonalidades cinzas e a preta estão disponíveis, a depender do modelo. O destaque, no entanto, segundo a marca, é a disponibilização do branco Alaska (perolizado) para os modelos Argo, Pulse, Fastback e Strada, uma cor que não é ofertada para estes modelos.