Ranch, a única opção diesel da Fiat Toro

O que leva alguém a comprar uma picape para uso urbano? É para uso no trabalho? Pode até ser? É para praia? Talvez? Mas existe quem compre por alguma razão inconsciente, algo que remete aos antepassados com biografia rural? Decerto que sim também. Por esta razão, carros como a Toro vêm bem a calhar. Aplacam este desejo simbólico de um modelo para o campo, sem incompatibilidade com o uso na Cidade. Testamos em Fortaleza a versão Ranch. Ela entrega muito dessa dualidade. Vejamos.

A versão Ranch começou sua história no topo ao lado da versão Ultra. Mas esta sucumbiu. Agora a Ranch é a única a diesel, com o conhecido 2.0 turbodiesel - pelo menos por ora. Sozinha com esta motorização significa dar mais espaço para a novata Titano, esta equipada apenas com o 2.2 turbodiesel de 180 cv.

A Ranch exibe muitos cromados. Brilhos. O novo riquismo cromado em toda a carroceria diz muito. Para estar pelo menos à mesa com as picapes médias, ela vem puxada por um 2.0 turbodiesel. O câmbio automático tem nove marchas e a tração é 4x4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O câmbio automático é bom. Quando fizemos reduções nos trechos urbanos, ela se saiu muito bem. Subindo e descendo. Os percursos em estrada foram poucos, é verdade, mas quando o fizemos, o motor foi muito educado. Parecia a gasolina. As vibrações do motor diesel não foram invasivas.Com nove marchas, fica mais fácil ser assim. O giro do motor fica coerente com a demanda, gerando conforto.