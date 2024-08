Fiat lança nova versão do Argo

Lançado em 2017 no Brasil, o Fiat Argo está entre os carros mais emplacados do País e é um dos hatches preferidos do público. Agora, a Fiat lança a versão Endurance do veículo. Disponível apenas para vendas diretas, a versão Endurance 1.3 MT chega com preço de R$ 89.990. A marca traz um desconto de lançamento de 11,2%. Assim, o Argo Endurance com preço de oferta está por R$ 79.990.

"Seja em terrenos irregulares ou no trânsito urbano, o Argo Endurance se destaca pelo seu custo-benefício e por sua capacidade de atender a diferentes perfis de clientes", ressaltou Alexandre Aquino, vice-presidente da Fiat para a América do Sul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para a italiana, a nomenclatura "Endurance" está frequentemente associada às versões para trabalho e dia a dia.