Fiat lança Ducato em versão Luxo 15+1 para a linha 2025

Na configuração de " 15+1 lugares ", a nova versão que veio para atender uma demanda de mercado, entrega uma extensa lista de itens de série como ar-condicionado dianteiro e traseiro com duto central, bancos reclináveis, piloto automático com limitador de velocidade, assistente de partida em rampas e sensor estacionamento traseiro.

Conforme O POVO noticiou, a Fiat é líder do mercado de vans , com uma fatia de 38,6% da categoria.

O modelo 2025 segue equipado com o Motor 2.2 BlueHDI, com 140 CV e 340 Nm de torque, e câmbio de 6 marchas, o modelo ainda é traz o Fiat Connect////Me | Gestão de Frotas — plataforma de serviços conectados da marca — em todas as versões.

Os proprietários do Ducato também têm as vantagens do Fiat Professional, que possui serviços para quem utiliza o veículo como ferramenta de trabalho, incluindo atendimento prioritário tanto na venda e entrega quanto no pós-venda.



Visando a minimizar o tempo de imobilização do veículo, a marca desenvolveu o Express Lane Professional, um processo agilizado com técnicos treinados para realizar serviços em tempo otimizado.

O programa também garante 100% de disponibilidade de peças de revisão, assegurando que as manutenções sejam concluídas em até duas horas.