Fiat tem maior número de emplamentos da última década com vendas da picape Strada

Fiat Strada é o veículo mais vendido de julho e alcança desempenho histórico Crédito: Divulgação/Media Stellantis/Fiat

Julho foi o mês em que a Fiat celebrou o 125° aniversário, os 45 anos do Fiat 147 — primeiro carro a etanol no mundo — e os 48 anos do Polo Automotivo de Betim. A marca também encerrou o mês na liderança do mercado brasileiro com a picape Strada. Em julho de 2024, a italiana emplacou 50.475 unidades e conquistou 22,1% de market share, sendo o maior número de emplacamentos desde setembro de 2014. A Strada detém o título de veículo mais vendido do País, ainda obteve desempenho histórico com 14.192 emplacamentos. A marca também cresceu 3,3 p.p em participação comparado ao mês anterior. A italiana ainda emplacou outros dois modelos no ranking geral dos Top-10 mais comercializados:

O Argo com o bronze com 8.663 unidades vendidas;

O Mobi alcançou a oitava posição com 6.807 emplacamentos. Leia mais: Fiat Argo atinge marca de meio milhão de unidades fabricadas Fiat Mobi atinge a marca de meio milhão de unidades produzidas Entre os hatches, ela ocupa a primeira posição com 15.475 unidades vendidas, representando 26,1% do share do segmento. No universo das picapes, também está em primeiro lugar, com 20.554 unidades vendidas e 45,9% da fatia deste mercado. Já no segmento de vans, a Fiat mantém a liderança com 2.525 unidades vendidas, alcançando 38,6% de participação.

Acumulado do ano A Fiat é líder de mercado no acumulado do ano, com 20,7% de market share e 270.930 unidades emplacadas, o que representa 65.191 unidades à frente da segunda colocada. No acumulado do ano, a Strada retomou o posto de veículo mais vendido do Brasil, com 70.793 unidades emplacadas. Totalizando três carros no Top-10 mais vendidos, a marca ainda tem o Argo na quinta posição, com 48.289 unidades emplacadas, e o Mobi na sétima colocação, com 39.047 carros vendidos.