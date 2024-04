Rampage puxa crescimento de 206% da Ram em 2024

Com menos de um ano no mercado brasileiro, a Ram cresceu 206% a mais do que no primeiro trimestre de 2023. Levando em conta janeiro, fevereiro e março de 2024, 5.919 unidades foram comercializadas. O modelo Rampage foi uma das molas propulsoras para o feito, tendo em vista que as vendas do veículo no respectivo período foram de 2.133 unidades.

No mês de março deste ano, 2.586 veículos da marca foram emplacados. Com isto, a Ram registra um aumento de 121% na comparação da respectiva data no ano anterior e 1,5% de market share no mercado total.

O boom de vendas do Rampage concedeu pódio no Top 3 Picapes (intermediárias, médias e grandes) mais vendidas em 2024 no País, ultrapassando a Chevrolet Montana e atrás, somente, da Fiat Toro.