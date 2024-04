O POVO testou a nova Fiat Titano: uma picape mais forte do que veloz

Titano marca a estreia da Fiat no segmento de picapes médias no Brasil Crédito: Luciano Cesário

*Enviado ao município de Chapada dos Guimarães (MT) A Fiat Titano é uma picape forte não só no nome —que faz referência ao metal titânio, de alta resistência e durabilidade. Seja nos desafios do off-road ou na dinâmica estável da estrada, a caminhonete entrega boa performance. É espaçosa e confortável, mas não traz nada impactante em relação ao que já existe no mercado. O diferencial é o preço, com a versão de entrada a partir de R$ 219 mil, a mais barata do segmento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas se a Titano já entra no mercado batendo a concorrência no preço, fica atrás no quesito potência. A picape da montadora italiana tem 180 cavalos de potência com 40 kgfm de torque, cerca de 20 cv a menos do que as principais rivais. O POVO testou a versão intermediária, batizada de Volcano, num desafio off-road em circuito fechado e numa expedição coletiva de quase 100 km em rodovias asfaltadas e em estradas de terra na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso.

No off-road, o carro respondeu sem surpresas. O circuito de aproximadamente 1,5 km montado pela própria Fiat era repleto de irregularidades, como buracos, mato alto, ladeiras e lama. As dificuldades foram pensadas para colocar a picape à prova. Em linhas gerais, o carro performou bem na subida e no arranque e também mostrou estabilidade na prova de inclinação lateral. Não era de se esperar menos de uma picape com ângulo de até 42º. A Volcano, assim como todas as versões, é equipada com motor 2.2 turbodiesel e tem tração 4x4 integral. É possível selecionar três modos: 2H (2 High Speed) para que a tração fica 100% nas rodas traseiras; 4H (4 High Speed) quando o veículo está em terrenos esburacados e 4H (4 Low Speed) em condições extremas de off-road. Este último modo de condução foi utilizado durante todo o circuito. Quando acionado o 4H, não passa despercebido o barulho mais intenso no motor e o aumento da força de arranque. Outra funcionalidade que melhora a performance fora do asfalto é o "Hill Descent Control" (HDC) ou assistente para descidas, que controla a trajetória do carro em declives mais acentuados. A sensação é que a picape está freando automaticamente durante a descida.

Fiat Titano é a primeira picape média da montadora italiana no Brasil Crédito: Divulgação/Fiat Fiat Titano é a primeira picape média da montadora italiana no Brasil Crédito: Divulgação/Fiat Fiat Titano é a primeira picape média da montadora italiana no Brasil Crédito: Divulgação/Fiat O percurso fechado exigiu mais força do que potência. O desempenho ficou dentro do padrão de veículos mais robustos, caso das picapes médias. Mas na estrada, durante a expedição, faltou potência para “voar” na pista. Em trechos mais retos, foi preciso afundar o pé no acelerador para o carro entregar velocidade na medida desejada. A performance foi melhor nos trechos de terra, quando o 4H conferia mais força para a picape transpor buracos, pedra solta e poças de lama. Por ser um carro mais forte do que veloz, parece mais interessante se aventurar com a Titano fora do asfalto do que nos trechos urbanos. Apesar disso, a montadora italiana afirma que o carro foi pensado para ambas as situações. O vice-presidente de Operações Comerciais do Grupo Stellantis na América do Sul, Herlander Zola, disse que o protótipo da picape foi testado em um trajeto de aproximadamente dois milhões de quilômetros, em todas as condições possíveis. “A Titano está pronta para qualquer desafio”, garante o executivo. Design

O visual com cabine dupla é padrão no segmento. De cara, nota-se que a Titano é uma picape de porte robusto. O carro tem 5,3 m de comprimento, 2,2 m de largura (com espelhos), 1,8 m de altura (com barras longitudinais) e 3,1 m de distância entre eixos.

O vão livre do solo é de 23,5 cm. Um dos destaques é a caçamba, a maior da categoria, com capacidade de 1.314 litros. Ela possui 2,6 metros quadrados de área e traz como item opcional o protetor e a capota marítima.