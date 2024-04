Renault Oroch ganha nova versão Iconic

A Renault ampliou o leque da picape Oroch com o lançamento da versão Iconic. Com isso, o Oroch passa a ter um cardápio com quatro opções: PRO, Intense, Iconic e Outsider.

A princípio, todas as versões contam com o eficiente motor 1.6 SCe, com 120 cv e 16,2 kgfm de torque e transmissão manual de seis velocidades. Excessão para a Outsider, que possui motor turbo 1.3 TCe Flex, com 170 cv e 27,5 kgfm de torque e transmissão CVT XTRONIC® de oito velocidades.

Parte externa

Traz elementos da versão Outsider, como os alargadores de para-lamas, revestimento da coluna B em black piano, capota marítima e roda diamantada biton, que agregam personalidade ao modelo.