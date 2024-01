200 Renault Kangoo E-Tech 100% elétricos são vendidos para a Vivo

Com a iniciativa, a Vivo torna-se a primeira empresa do setor no País em eletrificação da frota

A Renault do Brasil concluiu a venda de 200 Kangoo E-Tech 100% elétricos que irão compor a frota de veículos operacionais da Vivo.

Os veículos serão utilizados na operação da Vivo em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e no Distrito Federal, como parte da estratégia de conectar negócio, inovação e sustentabilidade. Com a iniciativa, a Vivo torna-se a primeira empresa do setor no país em eletrificação da frota.

Em 2019, a Vivo incorporou à sua frota, em São Paulo, os três primeiros carros elétricos. Naquele momento, os pontos de recarga ainda eram um desafio para as empresas. Com o avanço do mercado, maior disponibilidade de veículos e estações de abastecimento, o momento é considerado promissor para a empresa ampliar a frota.