Renault do Brasil conquista selo RA1000 do Reclame Aqui, pelo segundo ano consecutivo

A Renault é a marca com a melhor posição dentre todas do setor automotivo

A Renault do Brasil alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o selo RA1000 do Reclame Aqui. Trata-se da reputação máxima na plataforma que reconhece as empresas que possuem altos índices de atendimento.

Com uma nota de 9 e Índice de Solução de 96.8%, a Renault é a marca com a melhor posição dentre todas do setor automotivo.

A plataforma de Serviço de Atendimento ao Cliente Renault atende cerca de 135 mil chamados por ano.