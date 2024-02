Renault Kwid E-Tech é vendido por R$ 99.990 e se torna modelo mais acessível da gama de elétricos da marca

Veículo 100% elétrico se destaca pela facilidade para recarregar a bateria e bom desempenho no dia a dia em vias urbanas

O Renault Kwid E-Tech, veículo 100% elétrico e o mais acessível da gama elétrica da marca, agora tem preço sugerido de R$ 99.990. Com o modelo, a francesa ampliou a gama de veículos 100% elétricos à venda no Brasil, tendo a maior rede de concessionárias de carros elétricos do País.

Lançado em 2022 no País, um dos destaques do Kwid E-Tech é a facilidade para recarregar a bateria, que possui capacidade 26,8 kWh e que pode ser carregado até em uma tomada doméstica de 110 ou 220 volts.

Para uma aceleração de 0 aos 50 km/h, são necessários somente 4,1 segundos, performance considerada agradável para o tráfego urbano.