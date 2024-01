Renault anuncia novos itens para Kwid, Stepway, Logan e Oroch

Desde o lançamento do Kwid, em 2017, o modelo é um dos principais produtos do segmento Crédito: Divulgação

A Renault do Brasil anuncia melhorias em diversos modelos de sua gama para 2024. Kwid, Stepway, Logan e Oroch receberam novos equipamentos de segurança e comodidade. O Kwid passou a ter novos itens na linha 2024. Agora, o modelo traz comando de regulagem de altura do farol, indicador de direção lateral e abertura do porta-malas com acionamento elétrico por botão na tampa no porta-malas em todas as versões. Desde o seu lançamento, em 2017, o compacto foi posicionado no segmento de entrada com alegado design SUV - com o controverso slogan "O SUV dos Compactos", maior porta-malas da categoria, baixo consumo de combustível e único com quatro airbags de série em todas as versões.