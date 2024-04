Volvo Cars simplifica nomes de seus modelos no Brasil

Em 2023, os carros 100% elétricos da sueca representaram 16% do volume de vendas global, com mais de 8.600 veículos emplacados, e 50% das vendas no Brasil, um crescimento de mais de 65% quando equiparado a 2022. Foi o melhor desempenho da história da empresa.

O Volvo XC40, primeiro elétrico da marca no Brasil, foi o BEV (do inglês, Battery Electric Vehicle) mais vendido do país, representando 36,1% das vendas de elétricos no mercado Premium. Outro grande ícone da marca, o Volvo XC60, seguiu liderando as vendas de híbridos na categoria Premium, com mais de 4.627 veículos emplacados em 2023 e representou mais de 35% das vendas na categoria.

A Volvo é, ainda, a empresa que mais investe em eletrificação no País, com um investimento superior a R$ 70 milhões para criar uma rede de mais de 100 eletropostos em todas as regiões do Brasil.

Com a chegada do EX30 e EX90 em 2024, a Volvo Car Brasil passará a ter quatro modelos elétricos em seu portfólio, com vários outros modelos em desenvolvimento.