Volvo Car Brasil anuncia pré-venda do SUV elétrico Volvo EX30

Lançamento se apresenta como um dos maiores da história da Volvo e chega com a missão de dobrar o tamanho da marca no País

Revelado em junho deste ano, e agora disponível para pré-venda em todo o território nacional, o Volvo EX30, conta com quatro versões: Core Single Engine (51 kWh), Core Single Engine Extended Range (69 kWh), Plus Single Engine Extended Range (69 kWh) e Ultra Single Engine Extended Range (69 kWh).

A Volvo Car Brasil, pioneira na eletrificação em território nacional, amplia seu portfólio de veículos elétricos com o novo Volvo EX30. Com o novo lançamento, a Volvo pretende se consolidar como a marca mais reconhecida do País em eletrificação e oferecer ao mercado uma opção inédita de um carro elétrico, premium e mais acessível.

O Volvo EX30 chega ao Brasil com uma série de novidades. Uma delas é o design do interior do carro. Os clientes poderão optar por quatro interiores personalizáveis, todos compostos de materiais reciclados e renováveis como jeans reciclado, linho e lã.

O sistema de som é inspirado no design de áudio doméstico, reunindo vários alto-falantes e preenchendo toda a cabine com um som premium. O porta-luvas posicionado abaixo da tela central foi ampliado e colocado estrategicamente para que possa ser acessado tanto pelo motorista quanto pelo passageiro.

No quesito segurança, o EX30 vem equipado com a tecnologia Safe Space, que alerta em caso de abertura de portas próximo a ciclistas ou motocicletas.

Ele é equipado ainda com um novo sistema avançado de alerta de motorista. O carro conta com um sensor especial, que funciona com algoritmos e fica localizado atrás do volante. Ele é capaz de detectar movimentos dos olhos e do rosto cerca de 13 vezes por segundo. Dessa forma, o carro pode tentar entender se você está distraído, sonolento ou desatento, mesmo que não tenha notado.

O EX30 é também o carro com a menor pegada de carbono da marca, com menos de 30 toneladas ao longo de 200.000km de condução.

Pré-venda do Volvo EX30

A pré-venda do Volvo EX30 já está aberta por meio do site da Volvo Car ou diretamente nas concessionárias da marca.