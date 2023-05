Novo Volvo EX30 foi projetado para ter a menor pegada de carbono da marca

Com base na utilização de eletricidade de carregamento da União Europeia, a Volvo declara ter reduzido sua pegada de carbono total ao longo de 200.000 km de condução para menos de 30 toneladas, no Novo Volvo EX30. Esta é uma redução de 25% em comparação com os modelos totalmente elétricos C40 e XC40 da marca e fazem parte do objetivo da Volvo de diminuir as emissões gerais de CO₂ por carro em 40% entre 2018 e 2025.

O novo Volvo EX30 será revelado no dia 7 de junho. Ele é totalmente elétrico e, por isso, tem zero emissões de escapamento. Uma nova pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia descobriu que mesmo um pequeno aumento de carros elétricos em uma determinada área tem um efeito positivo direto na quantidade de visitas ao pronto-socorro devido à asma.

Mas para reduzir a pegada de carbono geral de um carro, a eletrificação não é suficiente. Um carro não é apenas dirigido, ele também é projetado, desenvolvido, construído e transportado – e todas essas etapas oferecem oportunidades para reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Materiais reciclados

A Volvo declara que utiliza menos aço e alumínio ao construir o novo SUV, além de outros materiais que são reciclados. Cerca de um quarto de todo o alumínio usado na construção do modelo é reciclado, assim como aproximadamente 17% de todo o aço usado na produção de um Volvo EX30.

Cerca de 17% de todos os plásticos do carro, desde componentes internos até para-choques externos, são reciclados – a maior porcentagem em qualquer carro Volvo até hoje.

Outra área crucial para a redução de emissões é a cadeia de produção e abastecimento, por exemplo, por meio do fornecimento de energia limpa. Segundo a marca, o Volvo EX30 será construído em uma fábrica alimentada por altos níveis de energia neutra para o clima, incluindo eletricidade.

No seu interior, são utilizados uma gama de materiais reciclados e renováveis para assentos, painel e portas, incluindo materiais como jeans, linho e uma mistura de lã que também contém cerca de 70% de poliéster reciclado.

Para criar o interior de jeans, foram utilizadas fibras que seriam resíduos do processo de reciclagem de jeans.

Tudo isso se soma a um carro, com o chamado cradle-to-gate, estimado em 18 toneladas. Cradle-to-gate descreve o impacto de CO₂ desde a extração de matérias-primas até o carro acabado que chega ao revendedor, portanto, antes de ser conduzido.

Em seu fim de vida, o EX30 é projetado para ser recuperado em 95%, reciclando os materiais e recuperando energia.

Volvo Cars em 2022 - Para todo o ano de 2022, o Volvo Car Group registrou um lucro operacional de 22,3 bilhões de coroas suecas. A receita em 2022 foi de 330,1 bilhões de coroas suecas, enquanto as vendas globais atingiram 615.121 carros.