Novo Volvo EX90 terá tecnologia que oferece iluminação com uso de LEDs

O novo Volvo EX90 terá tecnologia oferece iluminação interna do veículo fornecida por meio de um conjunto de 72 LEDs SunLike. A marca declara que o Volvo Car Group é o primeiro a introduzir os LEDs em veículos de produção com o Polestar 3 e o Volvo EX90.

Os LEDs SunLike, fornecidos pela Seoul Semiconductor, complementam os faróis, o teto panorâmico e a cabine interna.

A nova adição de iluminação sem cintilação proporcionando baixa reflexão de luz e um alto índice de cor que expressa cores naturais.

As luzes SunLike já são usadas em espaços internos em residências, hospitais, escolas, museus e horticultura para trazer luz natural. Todas as luzes não decorativas no interior do Volvo EX90, do teto, piso, bolso da porta ou porta-malas, virão com os LEDs SunLike como padrão.

Segundo a marca, as luzes SunLike também proporcionam conforto natural as ocupantes do Volvo EX90. A supressão da luz azul, em combinação com a emissão de luz não oscilante das luminárias da cabine, pode ajudar a reduzir a fadiga ocular e as dores de cabeça associadas a essa exposição.

