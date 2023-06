Volvo Car Brasil é líder em eletrificação no segmento Premium em 2023

Com quase 40% do market share a Volvo Car Brasil tem dois carros na liderança e se consolida em eletrificação no segmento Premium em 2023.

Em maio, a marca vendeu 758 novos veículos sendo o XC60 responsável por 50% deste montante. O XC40, primeiro modelo a ter sua versão 100% elétrica foi responsável por 25,2% do total.

A marca declara que os modelos foram importantes para a liderança da marca na eletrificação. A Volvo vendeu no acumulado do ano mais de 3.400 veículos, e possui 43% do total de mercado PHEV e mais de 56% do mercado BEV no segmento Premium.

No cenário macro de mercado a Volvo se mantém na vice-liderança do segmento Premium com 18,4% de participação. Os modelos XC60 e XC40 são os mais vendidos com participações de mercado em torno de 9% e 4%, respectivamente.

Além dos mais de 3.400 veículos Volvo rodando com baixa emissão de poluentes, a marca possui mais de 1.000 eletropostos AC – o tradicional Wallbox da marca, que carrega veículos híbridos e elétricos – distribuídos em todo o Brasil e acessível a clientes de todas as marcas.

A marca declara que possui um amplo plano de instalação de eletropostos rápidos, que inclui uma cobertura de mais de 10.000 km de estradas, em suas duas primeiras fases.

Até o momento nove pontos de carga rápida, já estão disponíveis para todos os proprietários de carros elétricos, conectando cerca de 3.000 km de estradas que permitem viagens longas com veículos 100% elétricos.