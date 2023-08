Fiat Strada 2024 tem moto turbo, design robusto e preço a partir de R$ 100 mil

Nova Fiat Strada, modelo Ultra Crédito: Marcos Camargo

A Fiat Strada 2024 foi lançada nesta semana em Florianópolis, Santa Catarina, com novidades como novo motor turbo 200 flex e um design mais robusto, além de uma edição limitada. O preço dos modelos vai de R$ 100 mil a R$ 135 mil. Com esse novo motor, a Strada desponta como a primeira picape B-picape turbo flex no Mundo. A potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm fazem com que o propulsor permita que o modelo vá de 0 a 100km/h em 9,5 segundos. A picape passa a contar também com o botão Sport no volante para uma maior sensibilidade do pedal acelerador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A nova motorização é combinada com o câmbio automático CVT com opção de 7 marchas e três modos de condução (Automático, Manual e Sport). Há novidades ainda no powertrain da Fiat Strada para a versão Endurance, que passa contar com o motor 1.3 Firefly. Ele faz até 14,2 Km/l na estrada e tem potência de 107 e 134 Nm de torque com etanol e 98 cv e 129 Nm quando abastecido com gasolina. O motor é combinado com câmbio manual de cinco marchas. Nova Fiat Strada e o designer robusto As versões Ultra e Ranch, topos de linha, chegam com novidades também no design. A grade está maior, com um filete vermelho, novo para-choque integrado, novos faróis de neblina em LED e novo skidplate. Novas rodas ainda foram adicionadas nas versões Ultra, Ranch e Freedom. No interior do veículo foi colocado couro na porta onde o motorista tem contato, além de costuras que realçam o design interno e botão Sport integrado (esse último apenas nas versões com motor turbo flex).

Nova Fiat Strada: capacidade de carga A capacidade de carga de cabine plus suporta até 720 kg e 1.354 litros. Já as de cabine dupla oferecem 650 kg e 844 litros. A capacidade de reboque é de 400 kg. Há também quatro ganchos inferiores e seis superiores de fixação na caçamba. A altura mínima do solo entre 185 mm e 214 mm (variando de acordo com a versão) e seus ângulos de entrada e saída, com 23 graus e 29 graus, respectivamente. A Fiat Strada segue contando com acessórios Mopar para equipar a picape, como a Fiat Box, o extensor com três funções (rampa, extensor e organizador) e o organizador.

Nova Fiat Strada: tecnologia A nova Fiat Strada é equipada com recurso como controle eletrônico de estabilidade, que corrige automaticamente as saídas dianteiras e traseiras, e o sistema Hill Holder, que mantém o freio acionado automaticamente por aproximadamente dois segundos ao arrancar em ladeiras e em ré em manobras. Tem ainda a TC+ (Traction Control PLus), que faz o controle eletrônico do eixo de tração em situações leves de off-road, freando a roda que tiver menos tração e proporcionando maior aderência e desempenho em terrenos desafiadores. A picape também conta com sistema multimídia UCONNECT 7, com Wireless Android Auto e Apple CarPlay, além de ar-condicionado digital automático e carregador sem fio.

Nova Fiat Strada: edição especial A Fiat apresenta uma edição especial com todos os recursos da versão Ultra em comemoração ao ano de aniversário de 2,5 décadas, com apenas 1.025 unidades disponíveis. A Edizione 25 está disponível na cor Cinza Strato com teto em preto No interio, os bancos dianteiros são detalhados com o bordado Ultra em vermelho, as soleiras são personalizadas com a descrição da série e com acessórios exclusivos da Mopar. Os itens incluem pedaleiras esportivas, Fiat Box (uma caixa organizadora prática e funcional) e para-barros, que oferecem proteção e estilo adicional ao veículo.