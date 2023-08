Nova Fiat Strada é lançada em Florianópolis; veja fotos

Nova Fiat Strada é lançada em Florianópolis Crédito: Thadeu Braga/ O POVO

A Fiat Strada 2024 foi lançada nesta terça-feira, 8, em Florianópolis, Santa Catarina. A picape vai ganhar motor 1.0 turbo e um design mais robusto. Mais detalhes da Nova Fiat Strada, como as novidades que chegam nos modelos de linha e os seus preços, serão divulgados pelo O POVO nesta quinta, 10. Veja fotos da Fiat Strada 2024 Nova Fiat Strada é lançada em Florianópolis. Capacidade de armazenamento da picape mais vendida no Brasil Crédito: Thadeu Braga/ O POVO Nova Fiat Strada é lançada em Florianópolis. Banco traseiro é revestido em preto com detalhe marrom Crédito: Thadeu Braga/ O POVO Nova Fiat Strada é lançada em Florianópolis. Banco dianteiro do motorista e painel são revestidos em preto com detalhe marrom Crédito: Thadeu Braga/ O POVO Fiat Strada é o veículo mais vendido do Brasil em 2023 A Fiat Strada é o veículo mais vendido do Brasil, tanto no resultado mensal como no do primeiro bimestre de 2023. Além disso, a Fiat conquistou a liderança do mercado brasileiro garantindo, em fevereiro, 22,1% de market share e 26.598 unidades emplacadas, mais de 8 mil à frente da segunda colocada. No mês, a marca emplacou três modelos entre os 10 mais vendidos do Brasil.