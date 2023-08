Preço da Fiat Strada 2024 é anunciado: veja valor de cada modelo

Preço da Fiat Strada 2024: confira valor de cada modelo Crédito: Thadeu Braga

A Fiat Strada 2024 teve seu lançamento anunciado nesta semana, em Florianópolis, Santa Catarina. Com motor 1.0 turbo e um design mais robusto, a picape sairá da fábrica para as concessionárias com um preço que vai de R$ 100 mil a R$ 135 mil. Jornalistas tiveram acesso à nova Fiat Strada e fizeram um test drive com o modelo Ultra, topo de linha do segmento que ganha um visual mais arrojado, principalmente na dianteira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A grade está maior e com um filete vermelho. No interior do veículo foi colocado couro na porta onde o motorista tem contato, além de costuras que realçam o design interno. Preço da Fiat Strada Endurance 1.3 R$ 100.990 Preço da Fiat Strada Freedom 1.3 - Cabine Plus R$ 106.990 Preço da Fiat Strada Freedom 1.3 - Cabine Dupla R$ 112.990

Preço da Fiat Strada Volcano 1.3 - Cabine Dupla R$ 114.990

Preço da Fia Strada Volcano 1.3 - Cabine Dupla - Transmissão Automática R$ 120.990 Preço da Fia Strada Ranch Turbo 200 R$ 132.990

Preço da Fia Strada Ultra Turbo 200 R$ 132.990 Preço da Fia Strada Série Especial Limitada R$ 135.990 Veja fotos da Fiat Strada 2024 Nova Fiat Strada é lançada em Florianópolis. Capacidade de armazenamento da picape mais vendida no Brasil Crédito: Thadeu Braga/ O POVO Nova Fiat Strada é lançada em Florianópolis. Banco traseiro é revestido em preto com detalhe marrom Crédito: Thadeu Braga/ O POVO Nova Fiat Strada é lançada em Florianópolis. Banco dianteiro do motorista e painel são revestidos em preto com detalhe marrom Crédito: Thadeu Braga/ O POVO