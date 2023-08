Ford Maverick FX4 tem redução de R$ 20 mil no preço de tabela

A Maverick é equipada com motor EcoBoost 2.0 GTDi de última geração, com 253 cv e torque de 38,7 kgfm

A Ford Maverick é uma picape que promete entregar robustez e confiabilidade da marca com o conforto de um SUV e o desempenho esportivo. Em agosto, a Maverick Lariat FX4 passa a custar R$224.890, uma redução de R$ 20 mil comparado à tabela anterior.

Equipada com motor EcoBoost 2.0 GTDi de última geração, com 253 cv e torque de 38,7 kgfm, a Maverick está no topo da lista das picapes mais rápidas do Brasil, chegando de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos. O modelo possui transmissão automática de oito velocidades.

A tração AWD distribui automaticamente a tração nas rodas dianteiras ou traseiras, conforme a necessidade. Os cinco modos de condução (Normal, Lama/Terra, Areia, Escorregadio e Rebocar/Transporte) ajustam os seus parâmetros para cada tipo de piso.

A Maverick possui espaço interno maior que as picapes intermediárias e SUVs médios, por conta do seu design de linhas retas e à distância entre-eixos de 3.076 mm; vão livre do solo de 218 mm que facilita o acesso à cabine; banco com ajuste elétrico em oito posições; e volante com regulagem de altura e profundidade.

Outros itens são: teclado para abertura da porta, painel digital de 6,5”, ar-condicionado dual-zone, seletor rotativo de câmbio, freio de estacionamento elétrico e soluções inteligentes de aproveitamento de espaço, como o compartimento de 73 litros sob o banco traseiro.

O sistema de conectividade Sync com tela de 8” é compatível com Android Auto e Apple CarPlay e incorpora todas as funções remotas do aplicativo FordPass. A caçamba de 943 litros conta com pontos de amarração e acessórios.