Peugeot encerra mês de julho no top 10 em vendas no segmento B-Hatch

Peugeot encerra mês de julho entre as 10 marcas automotivas que mais venderam no mercado brasileiro. Com 3.839 unidades emplacadas somente neste mês, a marca atinge o melhor volume alcançado no ano de 2023. O desempenho representa um aumento de 31%, ante a junho (jun/23: 2.928) e, 10% na comparação com julho de 2022 (3.492).

Em julho, a Peugeot alcançou também a 5ª posição entre os carros mais vendidos no segmento B-Hatch, com o Peugeot 208. A marca comercializou 11% a mais do modelo, em comparação a julho de 2022. O 208 é comercializado em versões com motorização 1.0, 1.6 e elétrico.

No segmento B-SUV, o Peugeot 2008 obteve seu maior volume de vendas no ano com 192 unidades emplacadas. No Brasil, o modelo está disponível em três versões 1.6 automáticas (Allure, Style e Roadtrip), duas com motorização 1.6 turbo flex THP Style e Griffe e também 100% elétrica com o e-2008.

A Peugeot obteve bons resultados no segmento de veículos utilitários leves, principalmente em B/C-Van com Peugeot Partner Rapid. Com mais de 300 unidades emplacadas neste mês, o modelo alcançou 19% de market share no segmento, o melhor resultado nos últimos 10 meses.