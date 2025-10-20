Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apagão na nuvem da Amazon afeta apps e serviços no mundo inteiro

Pane na AWS derruba plataformas como Snapchat, Fortnite, Alexa e PayPal, e deixa milhões de usuários sem acesso a serviços digitais
Atualizado às
Izabele Vasconcelos
Uma falha na Amazon Web Services (AWS) causou instabilidade e paralisações em larga escala nesta segunda-feira, 20, afetando mais de 500 empresas em diferentes países.

Aplicativos populares como Snapchat, Fortnite, Roblox, Alexa, PayPal e o buscador de inteligência artificial Perplexity ficaram fora do ar, impactando milhões de usuários ao redor do mundo, inclusive no Brasil.

A AWS, divisão de computação em nuvem da Amazon, é responsável por fornecer infraestrutura digital para empresas, governos e plataformas online.

