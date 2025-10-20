Apagão na nuvem da Amazon afeta apps e serviços no mundo inteiro

Apagão na nuvem da Amazon afeta apps e serviços no mundo inteiroPane na AWS derruba plataformas como Snapchat, Fortnite, Alexa e PayPal, e deixa milhões de usuários sem acesso a serviços digitais
Uma falha na Amazon Web Services (AWS) causou instabilidade e paralisações em larga escala nesta segunda-feira, 20, afetando mais de 500 empresas em diferentes países.
Aplicativos populares como Snapchat, Fortnite, Roblox, Alexa, PayPal e o buscador de inteligência artificial Perplexity ficaram fora do ar, impactando milhões de usuários ao redor do mundo, inclusive no Brasil.
A AWS, divisão de computação em nuvem da Amazon, é responsável por fornecer infraestrutura digital para empresas, governos e plataformas online.
