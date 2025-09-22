Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribunal americano julga Amazon por supostas manipulações para vender assinaturas Prime

Tribunal americano julga Amazon por supostas manipulações para vender assinaturas Prime

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um tribunal dos Estados Unidos começa a julgar nesta segunda-feira (22) o grupo de comércio eletrônico Amazon, acusado por supostas manipulações para vender milhões de assinaturas de seu serviço Prime e depois tornar quase impossível o cancelamento.

Segundo a denúncia da Comissão Federal de Comércio (FTC), apresentada em junho de 2023, a Amazon utilizou os chamados "padrões obscuros" para enganar seus clientes a assinar o serviço Prime (139 dólares por ano) quando faziam uma compra.

A acusação afirma que a Amazon registrou novos clientes sem consentimento claro e por meio de processos de pagamento confusos, ao mesmo tempo que criou um sistema intencionalmente complicado de cancelamento, conhecido internamente como "Ilíada".

O julgamento acontecerá em um tribunal federal na cidade de Seattle e será presidido pelo juiz John Chun, que também está à frente de outro caso, no qual a FTC acusa a Amazon de práticas monopolistas.

De acordo com documentos judiciais, a Amazon estava ciente da "inscrição sem consentimento" no Prime, mas se recusou a fazer alterações para evitar um impacto em suas receitas.

Segundo a FTC, o processo de pagamento da Amazon obrigava os clientes a navegar por interfaces confusas, nas quais recusar a assinatura no Prime exigia encontrar links pequenos e pouco visíveis, enquanto a assinatura ao serviço era promovida com botões de grande destaque.

Em sua defesa, a Amazon afirma que melhorou os processos de assinatura e cancelamento do Prime e que as acusações estão desatualizadas. 

Em caso de condenação, a empresa pode enfrentar multas milionárias e pode ser obrigada a modificar suas práticas de assinatura.

arp/mas/pc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar