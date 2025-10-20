Mercado Livre e o Mercado Pago informam que sistemas voltaram ao normal após instabilidades

"O Mercado Livre e o Mercado Pago reconhecem que houve uma instabilidade em seus aplicativos. Nossos times trabalharam rapidamente para restabelecer o sistema, que já opera normalmente", informou o grupo, por meio de sua assessoria de imprensa.

O Mercado Livre e o Mercado Pago informaram que já operam normalmente. Nesta segunda-feira, 20, suas atividades foram afetadas pela pane global no serviço de nuvem da Amazon, o AWS (Amazon Web Services).

O monitor de relatos de falhas em sites e aplicativos Downdetector apontou um pico de reclamações de usuários do Mercado Pago entre as 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã nesta segunda-feira. Por volta das 10h40, o número de reclamações ainda estava acima da média.

As principais queixas eram referentes a mobile banking, transações e visualização de saldo.

Já no caso do Mercado Livre, os primeiros picos de reclamações aconteceram por volta das 6 horas e das 8 horas, com piora nos relatos perto das 10 horas. Os problemas se referiam principalmente ao uso do site e do aplicativo da varejista.