Canva, Snapchat, Roblox: por que aplicativos estão fora do ar, segundo serviço de nuvem da Amazon

Getty Images Milhões de sites e apps usam serviços de computação de nuvem da AWS Alguns grandes sites e aplicativos acessados em diversos países do mundo estão fora do ar devido a uma falha na Amazon Web Services (AWS). A AWS é a divisão de computação em nuvem da Amazon, e sua infraestrutura sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas. Canva, Snapchat, Duolingo e Roblox são alguns dos serviços afetados.

A AWS afirma que está trabalhando para corrigir o problema e "identificou uma possível causa". A empresa disse em seu comunicado mais recente haver "sinais significativos de recuperação". A lista de serviços afetados inclui: Snapchat

Zoom

Roblox

Clash Royale

My Fitness Pal

Life360

Clash of Clans

Fortnite

Canva

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Slack

Smartsheet

PokemonGo

Epic Games

PlayStation Network

Peloton

Rocket League No Reino Unido, foram registrados problemas em aplicativos de bancos e até mesmo na HM Revenue and Customs (o órgão da receita britânica). A Amazon Web Services disse em um comunicado no começo desta manhã: "Estamos vendo sinais significativos de recuperação. A maioria das solicitações [por serviço] deve estar sendo atendida".

"Continuamos trabalhando em um acúmulo de solicitações na fila. Continuaremos fornecendo informações adicionais", afirmou a AWS em seu site. Horas antes a AWS havia dito ter identificado "uma possível causa para as taxas de erro das APIs do DynamoDB na região US-EAST-1 (Leste 1 dos EUA)". "Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação."