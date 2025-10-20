Canva, Snapchat, Roblox: por que aplicativos estão fora do ar, segundo serviço de nuvem da Amazon

Canva, Snapchat, Roblox: por que aplicativos estão fora do ar, segundo serviço de nuvem da AmazonA Amazon Web Service sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas que estão fora do ar nesta segunda-feira.
Alguns grandes sites e aplicativos acessados em diversos países do mundo estão fora do ar devido a uma falha na Amazon Web Services (AWS). A AWS é a divisão de computação em nuvem da Amazon, e sua infraestrutura sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas.
Canva, Snapchat, Duolingo e Roblox são alguns dos serviços afetados.
A AWS afirma que está trabalhando para corrigir o problema e "identificou uma possível causa". A empresa disse em seu comunicado mais recente haver "sinais significativos de recuperação".
A lista de serviços afetados inclui:
- Snapchat
- Zoom
- Roblox
- Clash Royale
- My Fitness Pal
- Life360
- Clash of Clans
- Fortnite
- Canva
- Wordle
- Signal
- Coinbase
- Duolingo
- Slack
- Smartsheet
- PokemonGo
- Epic Games
- PlayStation Network
- Peloton
- Rocket League
No Reino Unido, foram registrados problemas em aplicativos de bancos e até mesmo na HM Revenue and Customs (o órgão da receita britânica).
A Amazon Web Services disse em um comunicado no começo desta manhã: "Estamos vendo sinais significativos de recuperação. A maioria das solicitações [por serviço] deve estar sendo atendida".
"Continuamos trabalhando em um acúmulo de solicitações na fila. Continuaremos fornecendo informações adicionais", afirmou a AWS em seu site.
Horas antes a AWS havia dito ter identificado "uma possível causa para as taxas de erro das APIs do DynamoDB na região US-EAST-1 (Leste 1 dos EUA)".
"Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação."
O Downdetector, um serviço que monitora interrupções de serviços na internet, disse à BBC que recebeu mais de quatro milhões de relatos de problemas em todo o mundo apenas nesta manhã — mais que o dobro dos 1,8 milhão de relatos recebidos normalmente a cada dia.
Especialistas dizem que é pouco comum que diversos sites caiam ao mesmo tempo por causa de apenas uma única interrupção de serviço, mas que isso pode estar ficando mais frequente porque muitas plataformas usam o mesmo provedor para seus serviços.
A Amazon Web Services, por exemplo, é uma grande provedora de serviços de computação em nuvem. Quando há algum problema, ele pode se espalhar para o vasto número de sites que dependem dele.