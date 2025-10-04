Robôs bailarina e rapper levam alunos à Olimpíada de Robótica

O projeto de robótica começou em maio, quando a escola recebeu kits da Prefeitura de Cariacica, cidade do Espírito Santo. / Crédito: Reprodução/Instagram @prefeituracariacica

Com criatividade e trabalho em equipe, estudantes da Escola Manoel Mello Sobrinho, em Cariacica, cidade do Espírito Santo, criaram robôs inspirados no balé e nas batalhas de rima. O talento rendeu duas premiações e a classificação para a etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica, que acontece em outubro, em Vitória.

Criatividade que inspira: uma bailarina de engrenagens No bairro Vila Palestina, em Cariacica, a imaginação dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Manoel Mello Sobrinho ganhou forma com fios, sensores e muita dedicação. A robô-bailarina, criada por quatro estudantes do 9º ano, conquistou o 2º lugar na categoria artística da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Ela também garantiu vaga na fase nacional, que será realizada entre 14 e 19 de outubro de 2025, no Centro de Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vitória, capital do estado. A ideia nasceu da paixão da aluna Letícia Dias, que faz aulas de balé em um projeto da própria escola. “Juntei meu amor pelo balé e pela robótica, e tivemos a ideia de fazer uma bailarina robô. Encantamos a todos na apresentação, e foi muito especial para nós”, contou ela ao g1 Espírito Santo.

"Eu já conhecia o Isaac, que fazia batalhas de rima no recreio. Então criamos uma apresentação com ele e o robô. Como o kit não tinha saída de som, gravamos as rimas e programamos os movimentos. Foi um projeto criado do zero", explicou a docente. A equipe, formada por alunos do 6º ao 8º ano, conquistou o 3º lugar na categoria artística da OBR estadual.