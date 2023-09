4 benefícios da robótica para o desenvolvimento das crianças

A robótica como instrumento educativo oferece uma ampla gama de vantagens no desenvolvimento das crianças, pois engloba aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Isso proporciona aos pequenos uma oportunidade de aprendizado que não apenas aprimora suas competências tecnológicas, mas também estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, da inteligência emocional e da interação interpessoal. Além disso, é algo que busca unir tecnologia, aprendizado prático, sociabilidade e, é claro, diversão.

“Esse recurso proporciona um ambiente de aprendizado altamente envolvente, onde as crianças podem interagir com máquinas e programar seus movimentos. A interação prática estimula a concentração e a cooperatividade, uma vez que as crianças precisam entender as instruções em conjunto e segui-las com precisão para fazer o robô realizar tarefas específicas”, destaca Henrique Nóbrega, fundador da Ctrl+Play, escola de programação e robótica para crianças e adolescentes.

A robótica tem potencial para ser uma ferramenta pedagógica divertida, contribuindo para o aprimoramento dessas e outras habilidades diversas das crianças. Pensando nisso, Henrique Nóbrega mostra maneiras de utilizá-la como aliada no desenvolvimento infantil. Confira!