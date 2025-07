5 aprendizados valiosos que a robótica oferece aos jovens

Com o avanço na tecnologia, aprender robótica passou a ser uma estratégia essencial para enriquecer a formação. Isso porque, muito além de lidar com códigos e engrenagens, a vivência prática prepara as novas gerações para um cenário em constante transformação. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 65% dos estudantes de hoje ocuparão cargos que ainda nem existem — muitos deles impulsionados por avanços tecnológicos.

“A robótica transforma a sala de aula em um verdadeiro laboratório de inovação, preparando os estudantes não apenas para as profissões do futuro, mas para pensar de forma autônoma, criativa, estratégica e interdisciplinar. Nesse contexto, estudar robótica é investir em uma geração mais preparada, curiosa e capaz de criar soluções para os desafios do presente e do amanhã, tornando-os protagonistas do próprio futuro”, afirma Henrique Nóbrega, diretor da Ctrl+Play, rede de franquias de tecnologia e inovação que oferece cursos de robótica e programação.