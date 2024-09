Cientistas criam primeira perna robótica com 'músculos artificiais'

Uma equipe liderada por cientistas suíços anunciou nesta segunda-feira (9) a criação da primeira perna robótica com "músculos artificiais" feita com sacos cheios de óleo, que permite saltar em diferentes superfícies.

A técnica do músculo artificial tem a vantagem de consumir menos energia do que um motor tradicional quando o joelho do robô dobra, indica o estudo. Também permite que a perna seja utilizada em terrenos irregulares com maior agilidade, segundo os cientistas

A perna apresentada no estudo é capaz de saltar 13 centímetros ou 40% de sua altura. Mas até o momento, só pode realizar esta façanha em círculos, visto que está conectado a um eixo em torno do qual gira.

Ainda não é possível criar um robô humanoide movido inteiramente por músculos artificiais. Mas Katzschmann acredita que a maior produção de atuadores eletro-hidráulicos, facilitada pelo baixo custo de seus componentes, poderia acelerar avanços futuros.