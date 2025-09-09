Inec oferta Robótica Básica e Jogos Digitais para jovens de Maracanaú

Robótica é campo ainda pouco explorado / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) está com inscrições abertas até amanhã, 10, para cursos gratuitos na área da tecnologia voltados para crianças e adolescentes de Maracanaú. Ao todo, são 24 vagas distribuídas entre as turmas de Robótica Básica e Desenvolvimento de Jogos Digitais. Os cursos fazem parte do Projeto Labinec, que objetiva a inclusão digital e social de crianças e jovens de comunidades vulneráveis, promovendo o uso e a apropriação de tecnologias para solução de problemas e estimulando o potencial criativo. Para participar dos cursos, os alunos devem ter entre 10 e 15 anos, residir na cidade de Maracanaú, ser estudantes da rede pública e estar inscritos no Cadastro Único.

As aulas terão início ainda em setembro e acontecerão às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h45, para o curso de Jogos Digitais, e das 13h às 15h, para o de Robótica. Ambas as formações serão realizadas no Laboratório do Labinec Maracanaú, localizado na Rua Maria Fernandes, 110, 1⁰andar - Bairro Siqueira. Os cursos possuem duração de quatro meses e são excelentes oportunidades de formação e capacitação para os jovens que se interessam pelo universo da tecnologia ou que desejam conhecer diferentes opções de carreira. O Labinec é fundamentado na cultura Maker, que incentiva a aprendizagem informal, social e cooperativa com foco na criação de objetos e dispositivos (robótica, automação, eletrônica, eletroeletrônica e outras formas de fabricação de objetos, jogos digitais e desenvolvimento de aplicativos). Atualmente, o projeto conta com laboratórios nos municípios cearenses de Itapiúna, Fortaleza e Maracanaú.

