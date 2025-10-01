Protetor solar: computador e celular exigem uso? Descubra

A luz das telas prejudica sua pele? Descubra / Crédito: Mazko Vadim/Freepik

Passar o dia em frente ao computador e ao celular pode ser tão prejudicial à pele quanto se expor ao sol? A dúvida é frequente em consultórios dermatológicos e nas redes sociais, especialmente com a rotina cada vez mais diante das telas. A dermatologista Érica Moreira, especialista em Cosmiatria Área que busca melhorar a saúde e a aparência da pele esclarece o que é mito e o que é verdade sobre o uso do protetor solar em ambientes fechados.

Preciso usar protetor, mesmo dentro de casa? Segundo a especialista, não. A luz visível emitida por computadores e celulares não tem energia suficiente para causar danos à pele, envelhecimento ou manchas. "A luz emitida por celulares e computadores tem intensidade diferente da luz emitida pelos RUV (Radiação Ultravioleta)", pontua. A única exceção é se você trabalha ou estuda em um ambiente próximo ao sol ou se expõe a raios solares por meio de janelas de vidro. Nesse caso, o uso do protetor solar é recomendado.