Protetor solar: computador e celular exigem uso? Descubra

Computador e celular exigem uso de protetor solar? Médica responde

Descubra a verdade sobre a luz das telas e o impacto na sua pele; dermatologista esclarece o que é mito e o que é verdade
Autor Thaysa Vieira
Passar o dia em frente ao computador e ao celular pode ser tão prejudicial à pele quanto se expor ao sol? A dúvida é frequente em consultórios dermatológicos e nas redes sociais, especialmente com a rotina cada vez mais diante das telas.

A dermatologista Érica Moreira, especialista em Cosmiatria Área que busca melhorar a saúde e a aparência da pele  esclarece o que é mito e o que é verdade sobre o uso do protetor solar em ambientes fechados.

Preciso usar protetor, mesmo dentro de casa?

Segundo a especialista, não.

A luz visível emitida por computadores e celulares não tem energia suficiente para causar danos à pele, envelhecimento ou manchas. “A luz emitida por celulares e computadores tem intensidade diferente da luz emitida pelos RUV (Radiação Ultravioleta)”, pontua.

A única exceção é se você trabalha ou estuda em um ambiente próximo ao sol ou se expõe a raios solares por meio de  janelas de vidro. Nesse caso, o uso do protetor solar é recomendado.

Checklist: quando usar protetor em casa

  • Se você fica próximo a janelas grandes
  • Se trabalha em ambientes com muita entrada de luz natural

Protetor com cor faz diferença?

Sim. Os filtros solares com cor oferecem maior proteção contra a luz visível, e são especialmente indicados para pessoas com tendência à hiperpigmentação ou condições como o melasma.

Afinal, quais luzes fazem mal?

  • Raios UVA (tipo de radiação ultravioleta que penetra profundamente na pele): atravessam vidros, causam envelhecimento precoce e manchas
  • Raios UVB (responsáveis por queimaduras e vermelhidão no corpo): ligados ao câncer de pele, diminuem com o vidro, mas não somem
  • Luz visível azul do sol: Pode agravar manchas como o melasma
  • Luz das telas: Intensidade muito baixa, não causa danos

Três mitos sobre protetor solar em ambientes fechados

De acordo com a médica, três crenças ainda confundem os pacientes:

  1. “Não preciso de protetor dentro de casa durante o dia” – é necessário, sim, se você fica próximo a janelas.
  2. “Preciso me proteger da luz das telas” – mito, pois a luz azul nociva é a do sol, não a dos eletrônicos.
  3. “Vidros bloqueiam totalmente os raios solares” – eles reduzem os UVB, mas os UVA e a luz visível continuam atravessando e podem causar envelhecimento e manchas.

 

