Protetor solar: computador e celular exigem uso? Descubra

Computador e celular exigem uso de protetor solar? Médica respondeDescubra a verdade sobre a luz das telas e o impacto na sua pele; dermatologista esclarece o que é mito e o que é verdade
Passar o dia em frente ao computador e ao celular pode ser tão prejudicial à pele quanto se expor ao sol? A dúvida é frequente em consultórios dermatológicos e nas redes sociais, especialmente com a rotina cada vez mais diante das telas.
A dermatologista Érica Moreira, especialista em Cosmiatria Área que busca melhorar a saúde e a aparência da pele esclarece o que é mito e o que é verdade sobre o uso do protetor solar em ambientes fechados.
Preciso usar protetor, mesmo dentro de casa?
Segundo a especialista, não.
A luz visível emitida por computadores e celulares não tem energia suficiente para causar danos à pele, envelhecimento ou manchas. “A luz emitida por celulares e computadores tem intensidade diferente da luz emitida pelos RUV (Radiação Ultravioleta)”, pontua.
A única exceção é se você trabalha ou estuda em um ambiente próximo ao sol ou se expõe a raios solares por meio de janelas de vidro. Nesse caso, o uso do protetor solar é recomendado.
Checklist: quando usar protetor em casa
- Se você fica próximo a janelas grandes
- Se trabalha em ambientes com muita entrada de luz natural
Protetor com cor faz diferença?
Sim. Os filtros solares com cor oferecem maior proteção contra a luz visível, e são especialmente indicados para pessoas com tendência à hiperpigmentação ou condições como o melasma.
Afinal, quais luzes fazem mal?
- Raios UVA (tipo de radiação ultravioleta que penetra profundamente na pele): atravessam vidros, causam envelhecimento precoce e manchas
- Raios UVB (responsáveis por queimaduras e vermelhidão no corpo): ligados ao câncer de pele, diminuem com o vidro, mas não somem
- Luz visível azul do sol: Pode agravar manchas como o melasma
- Luz das telas: Intensidade muito baixa, não causa danos
Três mitos sobre protetor solar em ambientes fechados
De acordo com a médica, três crenças ainda confundem os pacientes:
- “Não preciso de protetor dentro de casa durante o dia” – é necessário, sim, se você fica próximo a janelas.
- “Preciso me proteger da luz das telas” – mito, pois a luz azul nociva é a do sol, não a dos eletrônicos.
- “Vidros bloqueiam totalmente os raios solares” – eles reduzem os UVB, mas os UVA e a luz visível continuam atravessando e podem causar envelhecimento e manchas.