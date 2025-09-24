Evento da Sony agendado para hoje às 18h, veja o que esperar

Evento da Sony agendado para hoje às 18h, veja o que esperarA plataforma PlayStation divulgou data de transmissão do evento State of Play, e promete reazer novidades para o mundo gamer; confira
A Sony confirmou um novo evento State of Play para hoje, quarta-feira, 24, às 18 horas. A transmissão terá mais de 35 minutos de novidades e será feita nos canais oficiais da PlayStation no YouTube e Twitch.
Entre os destaques, está uma demonstração em gameplay do novo projeto da Housemarque, "Saros", como uma visão mais detalhada do jogo. A transmissão terá cerca de cinco minutos de cenas diretamente do PS5.
State of Play: expectativa para o novo evento
- Novas parcerias com estúdios terceirizados
- Atualizações e bônus para jogos já lançados
- Gameplay de "Saros", com ênfase em mecânicas, visuais e ambientação
- Possibilidade de anúncios de jogos independentes ou remasters
- Supostos trailers surpresa, ainda não confirmados
State of Play: o que é o evento
No State of Play, a Sony foca em revelar atualizações de jogos já em desenvolvimento, trailers cinematográficos e anúncios de parcerias com estúdios independentes.
Há atenção especial para games de médio porte e apesar de os fãs esperarem grandes surpresas, muitos dos anúncios são confirmados como “reforço” de conteúdo já especulado, com poucas novidades bombásticas.
Em várias ocasiões, o evento serviu como plataforma para apresentar títulos menores, chegando até a revelar conteúdos de mundos paralelos ou modos adicionais, em vez de lançar novas franquias de peso. Ainda assim, é considerado útil para manter a comunidade engajada e sugerir o que pode vir nas próximas temporadas de lançamentos.
State of Play: acompanhe ao vivo
Onde: YouTube ou Twich da PlayStation
Quando: Hoje, 24 de setembro às 18 horas