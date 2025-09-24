Evento da Sony agendado para hoje às 18h, veja o que esperar

O State of Play 2025, da PlayStation, acontece hoje, 24 de setembro / Crédito: Divulgação/ Sony

A Sony confirmou um novo evento State of Play para hoje, quarta-feira, 24, às 18 horas. A transmissão terá mais de 35 minutos de novidades e será feita nos canais oficiais da PlayStation no YouTube e Twitch. Entre os destaques, está uma demonstração em gameplay do novo projeto da Housemarque, "Saros", como uma visão mais detalhada do jogo. A transmissão terá cerca de cinco minutos de cenas diretamente do PS5.